Son dakika haberleri! ANKARA Bakan Varank, Libyalı bakanlarla görüştü
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Son dakika haberleri! ANKARA Bakan Varank, Libyalı bakanlarla görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri! ANKARA Bakan Varank, Libyalı bakanlarla görüştü

Son dakika haber... Bakan Varank, Libyalı bakanlarla görüştüSANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse ile Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile bir araya geldi.

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Bakan Varank, Libyalı bakanlarla görüştü

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse ile Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile bir araya geldi.

Bakan Varank, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile birlikte Türkiye'ye gelen Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse'yi makamında kabul etti. Bakan Varank, iki ülke arasındaki tarihi bağların önemine değinerek, her zaman Libya'nın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Artık Libya'da yeni bir perspektifin açıldığını belirten Varank, "Libya'nın çok güzel ve yeni bir başlangıç yapma şansı var. Burada da global ekonomiye entegre olmak için özellikle sanayi alanında, madencilik alanında, bilişimcilik alanında Libya'nın potansiyelini bir noktaya taşımamız lazım. Bunu da yapacak olan biz bakanlarız. Yakın çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'LİBYA'YI BAŞKA BİR DÜNYA BEKLİYOR'

Bakan Varank daha sonra Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi'yi kabul etti. Bakan Varank, iki dost ülke olarak bundan sonra da ülkeler arasındaki iş birliğini devam ettireceklerini ifade ederek, "Halkımız, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Libya'nın verdiği desteği hiç bir zaman unutmadı. Biz de Libya kurulduğu günden beri her zaman yanında olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Özellikle yüksek öğretim alanında, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde iki ülkenin beraber hareket etmesi ve Libya'nın kapasitesini artırmak üzere beraber çalışmak istiyoruz. 2021 yılı sonundaki seçimlerle birlikte Libya'yı çok başka bir dünya bekliyor. Bu yeni dönemde Libya'nın potansiyelini mutlaka beraberce açığa çıkarmalıyız" diye konuştu.

Son dakika haberleri! ANKARA Bakan Varank, Libyalı bakanlarla görüştü
Son dakika haberleri! ANKARA Bakan Varank, Libyalı bakanlarla görüştü
Son dakika haberleri! ANKARA Bakan Varank, Libyalı bakanlarla görüştü
Son dakika haberleri! ANKARA Bakan Varank, Libyalı bakanlarla görüştü
Son dakika haberleri! ANKARA Bakan Varank, Libyalı bakanlarla görüştü
Son dakika haberleri! ANKARA Bakan Varank, Libyalı bakanlarla görüştü
Son dakika haberleri! ANKARA Bakan Varank, Libyalı bakanlarla görüştü
Son dakika haberleri! ANKARA Bakan Varank, Libyalı bakanlarla görüştü
Son dakika haberleri! ANKARA Bakan Varank, Libyalı bakanlarla görüştü
Son dakika haberleri! ANKARA Bakan Varank, Libyalı bakanlarla görüştü
Son dakika haberleri! ANKARA Bakan Varank, Libyalı bakanlarla görüştü
Son dakika haberleri! ANKARA Bakan Varank, Libyalı bakanlarla görüştü
Son dakika haberleri! ANKARA Bakan Varank, Libyalı bakanlarla görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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