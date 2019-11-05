Bakan Varank Kuala Lumpur Zirvesi öncesi Malezya'da temaslarda bulundu - KUALA LUMPUR

Bakan Varank Kuala Lumpur Zirvesi öncesi Malezya'da temaslarda bulundu - KUALA LUMPUR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın, Malezya Savunma Bakanı Sabu ile görüşmesi Varank'ın, Ekonomik İşler Bakanı Mohamed Azmin Ali tarafından verilen öğle yemeğine katılması Varank'ın, Malezya Enerji, Bilim, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Bee Yin ile görüşmesi Varank'ın,...

05.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:30

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın, Malezya Savunma Bakanı Sabu ile görüşmesi

Varank'ın, Ekonomik İşler Bakanı Mohamed Azmin Ali tarafından verilen öğle yemeğine katılması

Varank'ın, Malezya Enerji, Bilim, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Bee Yin ile görüşmesi

Varank'ın, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah tarafından verilen akşam yemeğine katılması

Varank'ın, Malezya'da Başbakan Mahathir Muhammed ile görüşmesi KUALA LUMPUR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuala Lumpur Zirvesi öncesi Malezya'da düzenlenen ön hazırlık toplantılarına katıldı.

Kaynak: AA

VİDEO: Bakan Varank Kuala Lumpur Zirvesi öncesi Malezya'da temaslarda bulundu - KUALA LUMPUR
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