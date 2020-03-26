Bakan Varank: "Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ortam koşullarının...
Bakan Varank: "Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlara, hastalığın önlenmesinde etkili koruyucu ürünleri geliştiren Ar-Ge projelerine, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamalarına...
26.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:25
Bakan Varank: "Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlara, hastalığın önlenmesinde etkili koruyucu ürünleri geliştiren Ar-Ge projelerine, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamalarına hızlıca destek vereceğiz." - ANKARA
Kaynak: İHA