Bakan Varank, Kovid-19 ile mücadelede atılan adımları anlattı Açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Bakan Varank, Kovid-19 ile mücadelede atılan adımları anlattı Açıklaması - Haberler
Mustafa Varank, Türkiye, Güncel

Bakan Varank, Kovid-19 ile mücadelede atılan adımları anlattı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ar-Ge bütçesinin tamamını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik çalışmalara harcamaya hazır olduklarını belirterek, "Bilim insanlarımıza 'Parayı asla kendinize sorun etmeyin' dedik.

27.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:54
Bakan Varank, Kovid-19 ile mücadelede atılan adımları anlattı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ar-Ge bütçesinin tamamını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik çalışmalara harcamaya hazır olduklarını belirterek, "Bilim insanlarımıza 'Parayı asla kendinize sorun etmeyin' dedik. Netice alınabilecek bütün projeleri destekleyeceğiz." dedi.

Varank, A Haber'de konuk olduğu programda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı.

Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç geliştirilmesi kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine bağlı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünün oluşturduğu bir platform bulunduğuna işaret eden Varank, burada, Türkiye'de daha önce aşı ve ilaç konusunda çalışmış bütün paydaşları topladıklarını söyledi.

Varank, platformun yapacağı çalışmaların önemine dikkati çekerek, "Kovid-19'un tedavisinde, önlenmesinde ve tespitinde kullanılabilecek aşı ve ilaçlarla yenilikçi kitleri platform aracılığıyla destekleyeceğiz. Hedefimiz 9 ay, 1 sene gibi kısa bir sürede netice alabilmek." diye konuştu.

"TÜBİTAK COVID-19" isimli portalın dün devreye alındığını hatırlatan Varank, özellikle bilim insanları ve araştırmacılar için dünyadaki gelişmeleri takip etmelerine ve kendi çalışmalarını paylaşarak diğer bilim insanlarıyla interaktif şekilde tartışabilmelerine imkan sağlanacağını bildirdi.

Varank, Türkiye'de Kovid-19'a yönelik çalışma yürütenleri bir araya getirecekleri çevrim içi konferans düzenleyeceklerini dile getirdi.

"Ar-Ge bütçemizin tamamını bu mücadele için harcamaya hazırız"

Netice alınabilecek bütün projelerin destekleneceği bilgisini veren Varank, şöyle konuştu:

"Ar-Ge bütçesinin tamamını Kovid-19 ile mücadeleye yönelik çalışmalara harcamaya hazırız. Temel araştırma kısımları büyük maliyetli olmuyor, klinik araştırmalar daha yüksek maliyetli. Bilim insanlarımıza 'Parayı asla kendinize sorun etmeyin' dedik. Netice alınabilecek bütün projeleri destekleyeceğiz. TÜBİTAK'ın bu sene harcayabileceği tutar 1 milyar liranın üzerinde. İhtiyaç olursa bu bütçenin tamamını kullanmaktan çekinmeyeceğiz."

Türkiye'nin, kişi başına düşen yoğun bakım yatağı ve solunum cihazı bakımından diğer ülkelere göre nispeten iyi durumda olduğunu vurgulayan Varank, "Bu, ileride solunum cihazına ihtiyacımız olmayacağı anlamına gelmiyor. Bizim ihtiyacımız olmasa bile bu cihazlara erişimi olmayan ülkelere destek verme açısından da bunları üretebiliyor olmamız çok stratejik." ifadelerini kullandı.

Varank, BIOSIS isimli uluslararası standartlarda bir firmanın profesyonel solunum cihazlarının yerli üretimini yapıp pilot olarak Türkiye'deki hastanelerde kullanılmasını sağladıklarını anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu firmamızla hemen bağlantıya geçtik. Solunum cihazlarının seri üretimiyle ilgili kendilerine yardımcı olmaya çalıştık. Burada üretim kabiliyetleri yüksek firmalarımızla iletişime geçtik. Milli firmalarımız da hem kabiliyetlerini açtılar hem de Sağlık Bakanlığına hediye etmek üzere 1000'in üzerinde cihaz siparişlerini verdiler. Sağlık Bakanlığımız da bu işe liderlik ederek seri üretiminin yapılması için 5 bin sipariş verdi. Böylece bu cihazların seri üretimi için her türlü altyapıyı oluşturmuş olduk. Seri üretimi de Arçelik üstlenmeyi kabul etti. Çeşitli firmalardan 50'nin üzerinde mühendis, üretimi hızlandırabilmek üzere bir araya geldi. Hedefimiz 15 Nisan itibarıyla yerli solunum cihazlarının teslim edilmeye başlanması."

Dünyada solunum cihazı ihtiyacı varken Türkiye'deki kapasitenin buna yetiyor olmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Varank, sağlık alanında da "Milli Teknoloji Hamlesi"nin başarılacağına inandıklarını dile getirdi.

Varank, Türkiye'de ev tipi ventilatörleri üreten firmaların bulunduğuna işaret ederek, ihtiyaç halinde bu cihazların da üretilip devreye alınabileceğini söyledi.

"Günlük maske üretme kapasitesi 8-10 milyon"

Türkiye'nin medikal tekstilde büyük bir kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Varank, maskede kullanılan kumaşların günlük 30 milyon maskeye yetecek düzeyde olduğu bilgisini verdi. Varank, Türkiye'de maske üreticilerinin kurulu altyapılarının da günlük 8-10 milyon maske üretebilecek kapasitede olduğunu aktardı.

Maskelerdeki fiyat oynaklığına değinen Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef buradaki sıkıntı üretim altyapısının kapasitesiyle değil, fırsatçılarla ilgili. Bu konuda ciddi şekilde önlem almayı başardık. Sağlık, İçişleri, Ticaret bakanlıklarımızla beraber bir koordinasyon halinde fiyatları fahiş hale getirenlerin cezalandırılması için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bunların canını yakmakta kararlıyız. İyi niyetli, samimi, milli duygu sahibi üreticilerimiz de bu durumdan rahatsız. Onlarla da eş güdüm içinde hareket ediyoruz."

Salgınla birlikte kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan etil alkolle ilgili tüm dünyada kapasite problemi oluştuğuna dikkati çeken Varank, buna yönelik çalışmaları da anlattı.

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sanayi ve üretime yönelik verdikleri desteklere değinerek, şunları kaydetti:

"Bize gelen talepleri değerlendirdik. Ar-Ge ve tasarım firmalarıyla teknopark firmaları personellerinin evden çalışmalarının önünü açtık. Buralardaki yönetici şirketlerin de alınan kiralarla ilgili inisiyatifleri oldu. Kuluçka firmaları ve ticari işletmelerden 2 ay kira almayacaklar. KOBİ'lerin KOSGEB'e olan borçlarını 3 ay öteledik. KOSGEB'e taahhütte bulunanlardan proje yükümlülükleri olan firmalara 4 aylık öteleme yaptık. Yatırım teşviki alan firmaların yükümlülüklerini esnettik. TÜBİTAK'a proje teslim tarihleriyle ve başvurularla ilgili de 3 aylık öteleme verdik. Bu dönemde Bakanlığımızla ilgili neye ihtiyaç varsa o konuda karar alacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı Haberler
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı Haberler
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı
Vicdanları yaralayan 15 saniye! Hiçbir şey olmamış gibi alıp gitti Haberler
Vicdanları yaralayan 15 saniye! Hiçbir şey olmamış gibi alıp gitti
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor Haberler
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin'de koronavirüs tespit edildi Haberler
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin'de koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar Haberler
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı
Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı
Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı
CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı
CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
Fiyatı 50 kuruşa düşen domates üreticinin elinde kaldı
Fiyatı 50 kuruşa düşen domates üreticinin elinde kaldı
Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak
Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Çin'de koronavirüs sebebiyle dün sadece 5 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs sebebiyle dün sadece 5 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu
Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor
TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor
Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor
Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor
Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı
Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Abdulhamit Gül Fahrettin Altun Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Demet Akalın Chloe Loughnan
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Nihat Özdemir Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Polis Milli Futbolcu
Şu an buradasınız: Bakan Varank, Kovid-19 ile mücadelede atılan adımları anlattı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 15:03:32. #1.15#
title