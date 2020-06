Bakan Varank, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda konuştu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sağlık Bakanlığımızla birlikte Kocaeli ve Ankara'da sanayiye hizmet vermek üzere test laboratuvarları kurduk. Düzenli PCR testleri yaptık. Şimdi de sanayide antikor testlerine başlıyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sağlık Bakanlığımızla birlikte Kocaeli ve Ankara'da sanayiye hizmet vermek üzere test laboratuvarları kurduk. Düzenli PCR testleri yaptık. Şimdi de sanayide antikor testlerine başlıyoruz. 13 ilimizde (İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri'de) antikor testleri yapılacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, video konferans yöntemiyle Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katıldı. Varank, burada yaptığı konuşmada, "Video-konferans yoluyla dahi olsa, sizlerin nabzını tutmayı, görüş ve önerilerinizi ilk ağızdan duymayı son derece önemsiyorum. Bugün külliyede bir dizi toplantımız olacağı için, soru-cevap kısmına maalesef uzun zaman ayıramadık. Ancak, talepleriniz bana ulaştı. Bir kısmına burada kısaca değineceğim, değerlendiremediğimiz hususlara da yazılı cevaplarımızı göndereceğiz" ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak salgın süresince daha da vites yükselttiklerine dikkat çeken Bakan Varank, sanayi odalarıyla, teknoparklarla, STK'larla, yani tüm paydaşlarla yakın istişare içinde öngörülebilirliği artıracak ve işleri kolaylaştıracak her adımı hayata geçirmeye azami özen gösterdiklerini vurgulayarak, "Dünya son 3 ayda oldukça zorlu bir sınavdan geçiyor. Benzerini daha önce yaşamadığımız bir salgınla, aslında görünmeyen bir düşmanla mücadele ediyoruz. Pandemi insan sağlığına olan etkilerinin yanında, küresel ekonomiyi de derinden sarstı. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki artık ülkeler arasındaki gelişmişlik farkları pek bir anlam ifade etmiyor. İşte böylesine çetin bir ortamda Türkiye, uyguladığı politikalarla pek çok ülkeden olumlu yönde ayrıştı. Sağlıktan sanayiye, eğitimden ulaştırmaya, yani kamu yönetiminin her alanında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dinamik bir yönetişim anlayışını takip ettik. Olağanüstü dönemlerin olağanüstü politikalar gerektirdiğini gayet iyi biliyoruz. İstihdamda, sosyal korumada ve finansa erişimde tarihi adımlar attık. Kısa çalışma, nakdi ücret ve işsizlik ödeneği destekleriyle 5 buçuk milyonun üzerinde vatandaşımıza 14 milyar liralık nakit kaynak aktardık. Sosyal destek programlarımızla 6 milyondan fazla haneye dokunduk. Bu dönemde vatandaşlarımıza verdiğimiz sadece nakdi destekler 20 milyar lirayı geçti. Kamu bankalarımız, reel sektörün finansman sıkıntılarını çözmek için devreye girdi. Güçlü yurt içi sanayimiz sayesinde ihtiyaç duyulan her ürünü kolayca üretebildik. Bununla birlikte sağlık endüstrisinde yenilikçi ürünler geliştirerek küresel rekabette biz de varız dedik. Rekor sürede ürettiğimiz yerli yoğun bakım solunum cihazıyla, muadillerinden üstün bir ürünü piyasaya çıkardık. Tanı kitleri, aşı ve ilaç projelerimizle takip eden değil, takip edilen bir ülke haline geldik. Bu alanlarda, hem geleneksel hem de çığır açıcı yenilikçi yöntemleri odağımıza aldık. Devam eden bu projeler taşıdığı bilimsel değer kadar, insanlığa da çare olabilecek özellikleriyle kritik öneme sahip. İşte krizin ilk günlerinden itibaren takip ettiğimiz bu bütüncül yaklaşım sayesinde ülkece başarılı bir sınav verdik. İnşallah bundan sonraki dönemde de performansımızı katlayarak devam ettireceğiz" diye konuştu.

Yeni normale girerken reel sektörde kalıcı ve istikrarlı bir toparlanmaya ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanayideki gidişatı yakından takip ediyor, üretimin öncü göstergelerini düzenli izliyoruz. Nisan ayı sadece Türkiye için değil, tüm dünya için oldukça zorlu bir dönemdi. Ülkeler neredeyse tamamen içe kapandı, ticaret durdu, talep kesildi. Dolayısıyla sanayi üretimindeki düşüş beklentilerimiz dahilindeydi. Mayıs'tan itibarense ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı. Haziran'da reel sektördeki canlanma hız kazandı. Ekonominin toparlanma hızını göstermesi açısından çok güncel bir istatistik paylaşmak istiyorum. Bu ayın ilk iki haftasında sanayideki elektrik tüketimi, Nisan ve Mayıs'ı şimdiden geride bıraktı. Haziran'ın ilk yarısında OSB'lerdeki elektrik tüketimi Mayıs'a göre yüzde 31 arttı. Otomotiv, tekstil ve mobilya gibi öncü sektörler tekrar diriliyor Ekonomiye olan güven artıyor. Bakınız bu senenin ilk 5 ayında sanayi siciline 5 bin 547 işletme kaydoldu. Yani bu yılın ilk beş ayında 5 bin 547 işletme reel sektöre yeni oyuncu olarak girdi, ekonomiye yeni bir soluk getirdi. Sadece organize sanayi bölgelerimizde [ilk 5 ayda] 520 yeni fabrika üretime geçti. Yatırım talebi de pandemi koşullarına rağmen geçen seneye göre daha güçlü şekilde seyrediyor. Ocak-Mayıs döneminde 67 milyar liralık yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımlar hayata geçtiğinde 110 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları doğacak. Temel gayemiz, bu gidişatı sürekli bir yapıya oturtabilmek. Salgının dünyadaki seyrine bağlı olmakla birlikte; Ülkemizdeki ekonomik canlanmanın daha da hızlanmasını ve yılın son iki çeyreğinde güçlü büyüme oranlarına ulaşmayı bekliyoruz."

Bu dönemde salgında ikinci bir dalgayla karşılaşmamak ve reel sektördeki iş güvenliğini azami seviyeye çekmek için attıkları somut adımlar olduğunu da söyleyen Bakan Varank, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığımızla birlikte Kocaeli ve Ankara'da sanayiye hizmet vermek üzere test laboratuvarları kurduk. Düzenli PCR testleri yaptık. Şimdi de sanayide antikor testlerine başlıyoruz. 13 ilimizde (İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri'de) antikor testleri yapılacak. Konya ve Bursa'da testler dün itibarıyla başladı. Sizlere de müjdeyi vereyim. Kocaeli'de antikor yani bağışıklık testleri bugün başlıyor. Tabii bu testler kadar önemli olan bir diğer konu da sizlerin iş yerlerinizde alacağınız tedbirler. Bu noktada sanayicilerimize yol göstermek için Türk Standarları Enstitüsü ile birlikte bir kılavuz hazırladık. Tedbirleri yerine getiren işletmelere COVID-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi veriyoruz. Şimdiye kadar 177 sanayi kuruluşu bu belgeyi almak için başvurdu. Denetimi biten 24 firmanın belgelendirme işlemlerini tamamladık. Belgeyi alan firmalar TSE Güvenli Üretim logosunu gururla kullanabilecek. Böylece tek bir logoyla piyasada kendilerine duyulan güveni tazelemiş olacaklar. Sanayi odamızın siz değerli üyeleri de bu sürecin bir parçası olmalı ve Güvenli Üretim Kalite Belgesi almak üzere TSE'ye başvurmalı."

Türkiye'de sanayinin kalbinin Kocaeli'de attığını kaydeden Varank, "14 Organize Sanayi Bölgesi, 2 Serbest Bölge, 4 Teknopark ve Bilişim Vadisi'nden aldığınız güçle ülke kalkınmasında kritik bir rol oynuyorsunuz. Ülkemizin en büyük sanayi işletmelerine ev sahipliği yapıyor, istihdam ve ihracatta göğsümüzü kabartıyorsunuz. Kocaeli'nin gelişmesi demek, Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesi demek. Biz Bakanlık olarak şehrimizin potansiyelini ileriye taşıyacak her türlü projeye destek vermeye devam edeceğiz. Yıl başından bu yana Kocaeli'de 3 buçuk milyar liralık sabit yatırıma teşvik belgesi verdik. Bu yatırımların tamamlanmasıyla birlikte 3 bin 500 vatandaşımıza yeni iş kapıları açılacak. Geçen cuma İMES OSB'den bir heyeti Bakanlığımızda ağırladık. İMES OSB'de Kalkınma Ajansımız desteğiyle Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezini kuracağız. 16 milyon liralık bu projenin 10 milyon lirası ajansımız tarafından finanse edilecek.İnşallah Ağustos ayında da projenin temelini atmak üzere Kocaeli'ne gelmeyi planlıyorum. Bu merkezin hayata geçmesiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıflı işgücünü yetiştirmek üzere yılda 2 bin kişiye eğitim verilecek, firmaların yenilikçi ürün geliştirme kapasitesi artırılacak,yalın üretim ve verimlilik konularında firmalara danışmanlık desteği verilecek" şeklinde konuştu.

Bilişim Vadisi'yle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank şunları kaydetti:

"Bilişim Vadisi ülkemizin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olması hasebiyle bizim gözbebeğimiz bir proje.Bu vadi, Milli Teknoloji Hamlemizi hem ulusal hem de uluslararası alanda temsil edecek. Vadiyi kurarken kafamızdaki temel felsefe şuydu; savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıları diğer alanlara da taşıyalım, yarının Türkiye'si daha sağlam temellere dayansın, daha güçlü bir altyapıya sahip olsun. Tüm kabiliyetlerimizi bir araya getirip, önümüzdeki dönemin eğilimlerini bugünden yönlendirmek istiyoruz. İşte Bilişim Vadimiz, teknoloji önderliğinde şekillenecek bu yeni dönemde araştırmacılara, girişimcilere ve inovasyonla büyümek isteyen herkese kapılarını açacak. Biliyorsunuz İzmir Teknoloji Üssü projesini, Bilişim Vadisinin kurumsal gücüyle birleştirdik. Böylece Kocaeli'den İzmir'e bir teknoloji koridoru kuruyoruz. Ülkemizin üretken gençleri tüm enerjilerini burada somut projelere dökecek ve kritik teknolojilerin geliştirilmesinde öncü rol oynayacak. İstanbul ve Doğu Marmara Kalkınma Ajanslarının finansmanıyla, Bilişim Vadisi ile TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığıyla Türkiye Açık Kaynak Platformunu kurduk. Bu platformla kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu kritik yazılımları üretmeyi, ülkemizin yazılımcı havuzunu büyütmeyi ve yazılım konusunda dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Açık Kaynak Platformu kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyecek ve yazılım okulları açacağız. Bu okullardan birisi de Bilişim Vadisi'nde olacak. Oyunla öğrenme temelli bu okullar her sene binlerce mezun verecek. Covid-19 tehdidi biter bitmez, bu süreci hızlandıracağız."

Normalleşme süreciyle birlikte Kocaeli'nin güçlü sanayisi ve Ar-Ge ekosistemiyle en önemli yol arkadaşlarından biri olacağını aktaran Varank, "Bakanlığımızın destekleri emrinize amade. Katma değerli üretimi Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'yla, inovatif fikirleri ve yeni girişimleri Ar-Ge desteklerimizle, üretken yatırımları teşvik belgelerimizle ve yerel kalkınmayı da bölgesel desteklerimizle hızlandırmaya devam edeceğiz. Sizlerden beklentimiz çok yüksek, yarınları birlikte şekillendirmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA