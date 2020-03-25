Bakan Varank, KOBİ'lere koronavirüs destek paketini açıkladı
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Mustafa Varank, Koronavirüs, Güncel

Bakan Varank, KOBİ'lere koronavirüs destek paketini açıkladı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerine karşı KOBİ'lere kalkan olması beklenen 3'lü koruma paketini açıkladı.

25.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:10
Bakan Varank, KOBİ'lere koronavirüs destek paketini açıkladı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerine karşı KOBİ'lere kalkan olması beklenen 3'lü koruma paketini açıkladı. Bakan Varank, dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon liraya kadar destek vereceklerini belirterek, "KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz, projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için 100 milyar liralık bir kaynağı devreye alan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin ardından, reel sektöre destek olmak amacıyla bakanlıklar da eşgüdüm içerisinde çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilgili kuruluşu olan KOSGEB vasıtasıyla üç ayaklı bir planı devreye soktu.

'6 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK VERECEĞİZ'Planın detaylarını ilişkin yazılı açıklamada bulunan Bakan Varank, KOSGEB'in Teknoyatırım Destek Programı kapsamında ürün listesine yeni ürünler ilave ettiklerini belirtti. Bakan Varank, "Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske ve eldiven gibi ürünleri yerli imkanlarla üreten işletmelerimiz, KOSGEB'in Teknoyatırım Destek Programı'ndan faydalanabilecek. Salgın riskinin ortadan kalktığı resmi makamlar tarafından duyurulana kadar bu programdan yararlanabilecekler. İşletmelerin bu ürünlerle ilgili projelerini hazırlayacaklar. Bu projelere, 6 milyon TL'ye kadar destek vereceğiz. Bunun 4 milyon 200 bin TL'si geri ödemeli olacak" dedi.'KOBİ'LERLE TEMASA GEÇTİK'Bakan Varank, piyasalardaki tüm gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "KOVİD-19'un tüm dünyaya yayılmasının ardından listeye eklediğimiz ürünlerde doğal olarak bir talep oluştu. Talebi karşılamak için üreticilerle, yani işletmelerle ve KOBİ'lerle temasa geçtik. Vereceğimiz desteklerle bu ürünlerdeki artan talebin karşılanmasına katkı sağlayacağız. Maalesef bazı fırsatçıların ortaya çıkardığı spekülasyonların da önüne geçeceğiz" diye konuştu.'KOSGEB'E OLAN BORÇLARI 3 AY ÖTELEDİK'Bakan Varank, başvuruları almaya başladıklarını, KOSGEB kurullarının olağanüstü bir süreçten geçilmesi nedeniyle normalden daha hızlı bir şekilde karar alıp, desteklenecek projeleri kısa zamanda belirleyeceğini, ödemelerin de ivedilikle yapılacağını bildirdi. Bakan Varank, paketin ikinci ayağını KOSGEB alacaklarının ertelenmesinin oluşturduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "KOSGEB'in geri ödemeli olarak verdiği destekler kapsamında 30 Haziran 2020'ye kadar olan alacaklarını erteledik. Bu durumdaki KOBİ'lerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar KOSGEB'e yapması gereken ödemelerini 3 ay öteledik. İşletmelerin geri ödeyecekleri taksitlerin tamamı ötelendi. Vade sayısı değişmeyecek. Herhangi bir yasal faiz de alınmayacak. Bu karardan, daha önce KOSGEB alacaklarının ertelenmesi kararlarından yararlanan KOBİ'lerimiz de faydalanabilecek. Proje süresi yükümlülüklerini ya da girişimcilik programı yükümlülüklerini 11 Mart 2020 ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere, 4 aya kadar ek zaman vereceğiz. Böylece projeler kesintiye uğramamış olacak."Bakan Varank, işletmelerin ek süre talebinde bulunmaları gerektiğine dikkat çekerek, "Karar sürecini hızlandırdık, yeni bir kurul kararına gerek duyulmaksızın talep eden KOBİ'lerimize gerektiği anda süre uzatımını hemen sağlayacağız" ifadelerini kullandı.'TÜM ENSTRÜMANLARI KULLANACAĞIZ'Bakan Varank, Türkiye'nin koronavirüs salgın riskine karşı ilk reaksiyon gösteren ülkelerden biri olduğunu, bakanlık olarak da virüsün Çin sınırlarındayken alacakları önlemleri masaya yatırmaya başladıklarını vurguladı. Bakan Varank, şunları kaydetti:

"İşletmelerimiz, dünyaya hızla yayılan bu salgından elbette etkileniyorlar. KOBİ'lerimizi korumak için yapılması gerekenleri biliyoruz, bunları da uygulamaya başladık. Bu süreçte ve dünyada bu salgının etkileri ortadan kalktıktan sonra üretimde sürekliliği sağlamak için elimizdeki tüm enstrümanları kullanmaya devam edeceğiz. Koronavirüse karşı, kamu, özel sektör, üniversiteler topyekun bir mücadele veriyoruz. Doktorlarımız, hemşirelerimiz günün 24 saati mesai yaparak, virüsü kontrol altına alma gayretinde. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm bakanlıklarımız büyük bir çaba içerisinde. Hepimizin alacağı en iyi tedbir, kendimizi korumaktır. Bunun için gerekmedikçe, zaruri bir hal olmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Sosyal mesafeyi koruyalım. Özellikle sosyal medyadaki spekülatif açıklamalara itibar etmeyelim. Ortak akılla hareket ettiğimizde her türlü engeli kolayca aşacağımız aşikar, bu inancımızı diri tutalım."


Kaynak: DHA

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