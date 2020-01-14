: Bakan Varank, kendi kullandığı hybrid model makam aracıyla TBMM'ye geldi (2)

14.01.2020 17:13 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:15

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'ye beraberinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ile birlikte kendi kullandığı Toyota Corolla hybrid model makam aracıyla geldi.

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Kaynak: AA

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