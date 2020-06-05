HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Bakan Varank, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajının gerçekleştirildiğini belirterek, "Uydumuzun geçtiği testler başarılı olursa, 2021 yılında kendi yerli ve milli gözlem uydumuzu uzaya fırlatmış olacağız." dedi.

Bakan Varank, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı: (1)
05.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:41

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajının gerçekleştirildiğini belirterek, "Uydumuzun geçtiği testler başarılı olursa, 2021 yılında kendi yerli ve milli gözlem uydumuzu uzaya fırlatmış olacağız." dedi.

Varank, katıldığı canlı yayın programında Bakanlığın çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı.

Son dönemde ABD'deki uzayla ilgili gelişmelerin kamuoyunun dikkatini bu alana çektiğine işaret eden Varank, Türkiye'nin de uzay alanında kabiliyetleri olduğuna dikkati çekti.

Varank, Türkiye'nin 20 yıllık hayalini gerçekleştirmek üzere Uzay Ajansını kurduklarını anımsatarak, ülkenin kabiliyetlerine göre Milli Uzay Programı'nın tespit edileceğini ve Türkiye'yi bu alanda atılım gerçekleştirecek konuma getireceklerini vurguladı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajının gerçekleştirildiğini dile getiren Varank, uyduyla ülkenin uzay alanında kazanacağı kabiliyetlerden ve uydu içindeki teknolojilerden bahsetti.

Varank, uydu içinde kullanılan sistemlerin tamamının uzay koşullarında çalışması gerektiğinin altını çizerek, "Biz yaptığımız montajla uydunun yapısal ısıl testlerini başlatmış olduk. Uydumuzun geçtiği testler başarılı olursa, 2021 yılında kendi yerli ve milli gözlem uydumuzu uzaya fırlatmış olacağız. Sivil ve askeri kullanım için çok önemli olan bu kabiliyeti kendi imkanlarımızla ülkemize kazandırmış olacağız. Gerçekten değerli ve gurur verici bir proje." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de sivil amaçlı roket geliştirme ve yer istasyonları faaliyetlerinin sürdüğünü dile getiren Varank, Uzay Ajansı ile hazırladıkları Milli Uzay Programı'nda konulan iddialı hedeflerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılacağını bildirdi.

"İcat çıkaranlara destek veriyoruz"

Varank, girişimcilik konusunun Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde özel olarak ele alınan bir başlık olduğunu hatırlatarak, son dönemde yerli oyun girişimi Peak Games'in 1,8 milyar dolarlık değerlemeyle satılmasıyla kamuoyunun dikkatinin girişimciliğe çekildiğini kaydetti.

Türkiye'de girişimciliği büyük oranda kamunun fonladığına dikkati çeken Varank, "Devlet destekleriyle girişimcilik ekosistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Bakanlığımızın bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla birlikte icat çıkarmak, girişim başlatmak isteyen herkese desteklerimizi veriyoruz." dedi.

Varank, KOSGEB'in girişimcilik desteklerinden bahsederek, "Girişimcilikle ilgilenmek sadece para vererek yapılacak bir iş değil, fikirlerini ete kemiğe dönüştürmek isteyenlere mentorluk yapmak da gerekiyor." ifadesini kullandı.

KOSGEB'in "Girişimcilik El Kitabı"nın bu alanda önemli bilgiler içeren başarılı bir kaynak olduğunu belirten Varank, Bakanlığın internet sitesinde kitabın yer aldığını söyledi.

Özel sektöre çağrı

Varank, TÜBİTAK ve kalkınma ajanslarının girişimcilik alanında yaptığı çalışmalara değinerek, "Peak Games'in el değiştirmesiyle ne kadar yüksek katma değerleri bilgi temelli gayretlerle oluşturabileceğimizi göstermiş olduk. Bu alanda desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Zaten teknopark, Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizde girişimciliği destekliyoruz. Şirketlerimize vergisel ve SGK primleri avantajlarının yanında mentorluk hizmeti de sağlıyoruz." diye konuştu.

Özel sektörün girişimciliğe destek vermesi gerektiğini ifade eden Varank, "Bu alanda özel sektörün de elini taşın altına koyması, burada oluşacak fonlarla erken aşama girişimlere yatırım yapılması, parlak fikirlerin ticarileşmesinin önünü açılması lazım." çağrısını yaptı.

Varank, kalkınma ajanslarıyla da girişimcilik fonları oluşturduklarına değinerek, "Bunların sözleşmelerini imzalamak üzereyiz. Bu alandaki yatırımları özel sektörün katkılarıyla artıracağız." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Ekonomi
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı Ekonomi
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Ekonomi
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi Ekonomi
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu Ekonomi
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak Ekonomi
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,76'dan işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,76'dan işlem görüyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi...
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Hasan Polatkan Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Haldun Dormen Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Mehmet Aurelio Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Ankara Fenerbahçe George Floyd
Şu an buradasınız: Bakan Varank, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 17:44:19. #1.14#
title