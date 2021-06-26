Bakan Varank: "Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp okuyacağı aşağılık bir yalan"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Varank: "Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp okuyacağı aşağılık bir yalan"

Bakan Varank: 'Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp okuyacağı aşağılık bir yalan'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek' haberini resmi Twitter hesabından paylaşması üzerine, "Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp okuyacağı aşağılık bir yalan.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek' haberini resmi Twitter hesabından paylaşması üzerine, "Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp okuyacağı aşağılık bir yalan. Sende hiç utanma yok mu ey Kılıçdaroğlu?" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından, özel bir internet sitesinde yer alan "Protokol onaylandı: Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek" haberine ilişkin yaptığı açıklamada, "Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp okuyacağı aşağılık bir yalan" ifadesini kullandı.

Bakan Varank, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun resmi sosyal medya hesabından söz konusu haberi retweetlemesi ilişkin ise, "Milyonlarca evladımıza en önemli sınavlarından bir gün önce alenen yalan söyledin. Kim bilir kaçının geleceğinden çaldın. Çıkıp bir özür bile dilemiyorsun. Sende hiç utanma yok mu ey Kılıçdaroğlu?" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Temel atma törenine saatler kala Kanal İstanbul'un internet sitesi açıldı
Temel atma törenine saatler kala Kanal İstanbul'un internet sitesi açıldı
Türkiye'de 5 bin 630 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 630 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi yaşamını yitirdi
Erdoğan: 'Türkiye, demokraside ve kalkınmada büyük gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiği kazanımlara sıkı sıkıya sahip çıkma iradesinden...
Erdoğan: "Türkiye, demokraside ve kalkınmada büyük gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiği kazanımlara sıkı sıkıya sahip çıkma iradesinden...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Deniz Poyraz Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Şevval Şahin Kaan Yıldırım Kerem Kamışlı
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Varank: "Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp okuyacağı aşağılık bir yalan" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 15:37:53. #1.15#

title