Bakan Varank, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Açıklaması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bağımsız Türkiye'nin kaşifleri Fatih, Kanuni ve Yavuz yine yolumuzu aydınlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bağımsız Türkiye'nin kaşifleri Fatih, Kanuni ve Yavuz yine yolumuzu aydınlattı. Keşfettiğimiz tarihimizin en büyük doğal gaz rezerviyle yarınlarımız daha aydın, milletimiz daha müreffeh olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Bağımsız Türkiye'nin kaşifleri Fatih, Kanuni ve Yavuz yine yolumuzu aydınlattı. Keşfettiğimiz tarihimizin en büyük doğal gaz rezerviyle yarınlarımız daha aydın, milletimiz daha müreffeh olacak."

Kaynak: AA