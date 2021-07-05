Bakan Varank, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi
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Bakan Varank, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi

Bakan Varank, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'yi Bulgaristan'a bağlayan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerle buluştu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'yi Bulgaristan'a bağlayan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerle buluştu. Bakan Varank, yaz aylarıyla sınır kapısında yoğunluğun arttığını belirterek, "En iyi hizmeti vermek için hükümetimiz büyük gayret gösteriyor" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne'de çeşitli açılış ve programlara katılan Bakan Varank, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Varank'a Vali Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba eşlik etti. Yurt dışından gelen Türklerle sohbet eden Bakan Varank, gurbetçilere badem ezmesi ve Kavala kurabiyesi hediye etti. Varank, çocuklara da TÜBİTAK'ın 'Bilim Çocuk' dergisini armağan etti.

GURBETÇİLERİ KARŞILADIYurt dışından ülkeye giriş yapanların ihtiyaçlarının karşılandığı ve çeşitli ikramların yapıldığı karşılama noktasındaki görevlileri de ziyaret eden Bakan Varank, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) standını da ziyaret etti. YTB'nin yeleğini giyen Varank, gurbetçileri YTB'nin sınır kapısındaki görevlileri ile birlikte karşıladı. Varank, daha sonra PTT Mobil Şubesi'nden HGS kartı almak için bekleyen aile ile sohbet etti. Aile üyesi kadın, "Menderes'e çok ettiler, Erdoğan'ı çok seviyorum" diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdiğini söyledi.Bakan Varank, Sağlık Bakanlığı'nın sınır kapılarına kurduğu Mobil Aşı Noktası'nı da ziyaret etti ayırca sınırda 24 saat esaslı görev yapan polis, jandarma ve sağlıkçılarla sohbet etti.'HÜKÜMETİMİZ BÜYÜK GAYRET GÖSTERİYOR'Ziyaretinin ardından açıklama yapan Bakan Varank, özellikle yaz ayları ile birlikte Türkiye'ye yoğun geliş ve gidişlerin başladığını anlatarak, "Sınır kapılarımızda bu manada hem vatandaşlarımızın hem de yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ilk geldikleri yer olması hasebiyle onlara en iyi hizmeti sunabilmek için hükümetimiz büyük bir gayret gösteriyor" dedi.Türkiye'ye giriş yapanların memnun olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Varank, "Uzun süreler araba kullanarak buraya geliyorlar. Bundan sonra da Türkiye'nin içerisinde uzunca süre araba kullanacaklar. En güzel şekilde karşılayıp en güzel şekilde memleketlerine göndermiş oluyoruz" diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN DÜNYAYA AÇILAN YÜZÜ'Bakan Varank, sınır kapılarının Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü olduğunu belirterek, özellikle ihracat ve ithalat açısından Türkiye ekonomisinin en önemli noktalarından biri olduğunu vurguladı. Sınır kapılarında hem ticareti geliştirmenin hem insanların işlerini kolaylaştırmanın öncelikleri olduğunu kaydeden Varank, "Bundan sonra da burada oluşturulan park alanlarıyla karşılama merkezleriyle çok daha güzel bir hizmeti hem ticaret yapan vatandaşlarımıza hem de tatil için Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza sağlamaya devam edeceğiz" dedi. 

Bakan Varank, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi
Bakan Varank, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi
Bakan Varank, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi
Bakan Varank, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi
Bakan Varank, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi
Bakan Varank, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi
Bakan Varank, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi
Bakan Varank, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi
Bakan Varank, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi
Bakan Varank, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi
Bakan Varank, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi
Bakan Varank, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi
Bakan Varank, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi
Bakan Varank, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi
Bakan Varank, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi
Bakan Varank, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi
Bakan Varank, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi
Bakan Varank, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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