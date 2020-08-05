Bakan Varank: Kanal İstanbul, Türkiye için stratejik güvenlik meselesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Varank: Kanal İstanbul, Türkiye için stratejik güvenlik meselesi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beyrut'taki patlamaya neden olan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiğini belirterek, Kanal İstanbul'un Türkiye için stratejik güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.

Bakan Varank: Kanal İstanbul, Türkiye için stratejik güvenlik meselesi
05.08.2020 14:13 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:57

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beyrut'taki patlamaya neden olan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiğini belirterek, Kanal İstanbul'un Türkiye için stratejik güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut'a giderken İstanbul Boğazı'ndan geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti 3. Sayfa
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak Ekonomi
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih...
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Ekonomi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu Ekonomi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu Magazin
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler Güncel
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Galatasaray, eski yıldızı Arda Turan ile anlaşmaya vardı
Galatasaray, eski yıldızı Arda Turan ile anlaşmaya vardı
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Kaderlerinde cennete kavuşmak varmış: Kaza yapan çiftin nikahları olacakken cenazeleri yapıldı
Kaderlerinde cennete kavuşmak varmış: Kaza yapan çiftin nikahları olacakken cenazeleri yapıldı
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Temmuz ayında en çok onları konuştuk! Ozan Güven ve Hadise, özel hayatlarıyla gündemden düşmedi
Temmuz ayında en çok onları konuştuk! Ozan Güven ve Hadise, özel hayatlarıyla gündemden düşmedi
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
TL, dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 16 değer kaybetti! Peki kur neden yükseliyor?
TL, dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 16 değer kaybetti! Peki kur neden yükseliyor?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Şeyma Subaşı Orhan Gencebay
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Çocuk Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Bakan Varank: Kanal İstanbul, Türkiye için stratejik güvenlik meselesi - Beyrut
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 15:09:46. #1.14#
title