Bakan Varank, Kamaz Kamyon Fabrikası'nda incelemelerde bulundu
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Bakan Varank, Kamaz Kamyon Fabrikası'nda incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Kamaz Kamyon Fabrikası'nı gezmesi ve üretilen ürünler hakkında bilgi alması Bakan Varank'ın ticari aracın parçasını vidalaması Üretim bandında çalışan işçilerin faaliyetleri Bantta üretilen parçalar Bakan Varank'ın kamyon sürmesi TATARİSTAN - Sanayi...

05.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:14
Bakan Varank, Kamaz Kamyon Fabrikası'nda incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın Kamaz Kamyon Fabrikası'nı gezmesi ve üretilen ürünler hakkında bilgi alması

Bakan Varank'ın ticari aracın parçasını vidalaması

Üretim bandında çalışan işçilerin faaliyetleri

Bantta üretilen parçalar

Bakan Varank'ın kamyon sürmesi TATARİSTAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Federasyonu 'ndeki programı kapsamında, Rusya'nın en büyük ağır ticari araç üreticisi Kamaz Kamyon Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Varank, Kamaz Kamyon Fabrikası'nda incelemelerde bulundu
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