Bakan Varank: İthal Bağımlılığını Azaltmak İstiyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerlileştirme konusunun Türkiye için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Gerçekleştireceğimiz en önemli yapısal reform, bu alanda atacağımız adımlar olacak. İthal ara malı bağımlılığı kurdaki dalgalanmalara karşı sanayimizin direncini zayıflatıyor. Yerli kaynaklardan en iyi şekilde yararlanıp, üretimin ithal bağımlılığını azaltmak istiyoruz" dedi.

Bakan Mustafa Varank, Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen Sanayicilerle İstişare Toplantısı'na katıldı. Sanayicilere hitap eden Bakan Varank, "En büyük görevimiz sorunlarınızı çözmek ve fikirlerinizi hayata geçirmektir. İş gücünüzü sahiplenerek faaliyetlerinize daha güçlü devam etmeniz birincil önceliğimiz. Bakın ağustos ayında, tüm ekonomik temellerimizden bağımsız bir dış şokla karşılaştık. Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik. Sanayi üretimindeki eğilimi de yakından takip ediyoruz. Biliyorsunuz son dönemde reel sektöre dönük istihdamı ve üretimi teşvik etmeye yönelik adımlarımız oldu. İlk defa işe alınacak işçinin, asgari ücret üzerinden sigorta ve vergi giderlerini iki yıl boyunca biz üstleniyoruz. Asgari ücret desteğimiz bu sene tüm yıl boyunca verilecek. Sigorta prim teşvikleri kapsamında 5 puan indirimi uygulamamız da devam edecek. Asgari ücret ve 5 puan indirimi desteği için geçen yıl işverenlerimize 16 milyar TL ödeme yaptık. Sanayi altyapımızı daha da güçlendirdik. Bu ayın başında OSB'lerle ilgili yeni yönetmeliğimizi hayata geçirdik. Yatırımcılarımız için arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. OSB'lerde yapı ruhsatı almasına rağmen, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış katılımcılara bir şans daha vermeyi uygun gördük. Yaptığımız değişiklikler sayesinde bu yatırımların da tamamlanmasının önünü açtık" diye konuştu.

Yerli ürün üretilmesi konusunda önemli teşvikler yaptıklarını belirten Bakan Varank, "Yerlileştirme konusu ülkemiz için hayati öneme sahip. Gerçekleştireceğimiz en önemli yapısal reform, bu alanda atacağımız adımlar olacak. Sizlerin de bildiği üzere, ithal ara malı bağımlılığı kurdaki dalgalanmalara karşı sanayimizin direncini zayıflatıyor. Yerli kaynaklardan en iyi şekilde yararlanıp, üretimin ithal bağımlılığını azaltmak istiyoruz. Yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programı ile bu yaraya merhem olmak istiyoruz. Ekonomik bağımsızlığımız için enerjiden sağlığa, imalattan yazılıma pek çok sektörde ülkemizin üretim potansiyelini yukarıya taşımak için desteklerimizi uçtan uca ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız" dedi.

Varank, yerli katma değer konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tabii burada herkese görevler düşüyor. Yerli katma değer konusunda hassasiyet göstermemiz lazım. Siz işin hem arz hem de talep tarafındasınız. Hem yerli ürünü üreten hem de bu malı kullananın kazanacağı bir mekanizma üzerinde çalışıyoruz. Sonunda Türk sanayisi kazançlı çıksın istiyoruz. Bahsettiğim programın yanında başka bir hususu da gündemimize aldık. Kamuda yerli malı alımını daha güçlü teşvik etmek istiyoruz. Biliyorsunuz ortada bir mevzuat var, fakat işin aksayan yönleri var. Buna da vakıfız. Daha sade ve verimli bir düzenleme üzerinde arkadaşlarımız kafa yoruyorlar. Kamunun oluşturacağı ölçek, yurt içi üretimin nitelik ve nicelik bakımından gelişmesine liderlik edecek." - Kocaeli

Kaynak: DHA