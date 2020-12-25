Bakan Varank: "(İSTKA'nın 2021'deki 4 mali destek programı kapsamında) Her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe vereceğiz."
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Bakan Varank: "(İSTKA'nın 2021'deki 4 mali destek programı kapsamında) Her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe vereceğiz."

25.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:34
Bakan Varank:

Bakan Varank: "(İSTKA'nın 2021'deki 4 mali destek programı kapsamında) Her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe vereceğiz.

Bakan Varank: "(İSTKA'nın 2021'deki 4 mali destek programı kapsamında) Her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe vereceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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