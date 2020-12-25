Bakan Varank: "STK'ların güç birliği yaptığı özel nitelikli güdümlü projeleri kalkınma ajanslarımızla destekliyoruz"
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Bakan Varank: "STK'ların güç birliği yaptığı özel nitelikli güdümlü projeleri kalkınma ajanslarımızla destekliyoruz"

25.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:12

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "İstanbul Kalkınma Ajansı Destek Programları Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "İstanbul Kalkınma Ajansı Destek Programları Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Bakan Varank: 'STK'ların güç birliği yaptığı özel nitelikli güdümlü projeleri kalkınma ajanslarımızla destekliyoruz'
Bakan Varank: 'STK'ların güç birliği yaptığı özel nitelikli güdümlü projeleri kalkınma ajanslarımızla destekliyoruz'
Bakan Varank: 'STK'ların güç birliği yaptığı özel nitelikli güdümlü projeleri kalkınma ajanslarımızla destekliyoruz'
Bakan Varank: 'STK'ların güç birliği yaptığı özel nitelikli güdümlü projeleri kalkınma ajanslarımızla destekliyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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