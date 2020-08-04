Bakan Varank: Isıl pillere ilişkin yurt dışına bağımlılığımız tamamen ortadan kalktı
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Bakan Varank: Isıl pillere ilişkin yurt dışına bağımlılığımız tamamen ortadan kalktı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özellikle füzelerde ana güç kaynağı, havacılık sanayisinde de acil durum yedek güç kaynağı olarak kullanılan ısıl pillerin milli imkanlarla üretilmesi sayesinde 91 milyon doların Türkiye'de kaldığını açıkladı.

Bakan Varank: Isıl pillere ilişkin yurt dışına bağımlılığımız tamamen ortadan kalktı
04.08.2020 10:35 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:39

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özellikle füzelerde ana güç kaynağı, havacılık sanayisinde de acil durum yedek güç kaynağı olarak kullanılan ısıl pillerin milli imkanlarla üretilmesi sayesinde 91 milyon doların Türkiye'de kaldığını açıkladı. Bakan Varank, "Isıl pillere ilişkin yurt dışına bağımlılığımız tamamen ortadan kalktı. Almanya'dan sonra bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinden daha ön sipariş aldık. Önemli bir sözleşmeyi imza aşamasındayız" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, birçok savunma sanayi ürününde temel güç kaynağı olarak kullanılabilen ısıl piller, dünyada birkaç ülke tarafından üretiliyor. Türkiye'nin tek ısıl pil geliştirici ve üreticisi olan TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bu kritik ürünlerin Ar-Ge'sinden tasarımına, her türlü testinden üretimine kadar tüm süreçleri bir bütün olarak üstleniyor. Bakan Varank, TÜBİTAK SAGE'nin 2002 yılında ısıl pil teknolojisini geliştirme çalışmalarına başladığını ifade ederek, "Şu ana kadar farklı teknik özelliklere sahip yaklaşık 250 ısıl pil tasarımı yapıldı. Bunların 38'i üretilerek uluslararası askeri standartlara uygun olarak kalifiye edildi" dedi.

'YURT DIŞINA BAĞIMLILIK TAMAMEN ORTADAN KALKTI'Üretilen ısıl pillerin TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen sistemlerin dışında diğer savunma sanayi kuruluşları tarafından geliştirilen milli sistemlerde ve sivil havacılık sektöründe de kullanıldığının altını çizen Bakan Varank, "SAGE'de geliştirilen ısıl piller ile Türk savunma sanayisinde ısıl pillere ilişkin yurt dışı bağımlılık tamamen ortadan kalkmıştır" diye konuştu. Bakan Varank, SAGE'nin yurt içi teslimatların yanı sıra birçok farklı ülkeye 2012 yılından itibaren ısıl pil ihracatı yaptığını anlatarak, "Bu ülkeler arasında Almanya, Ukrayna, Brezilya ve Suudi Arabistan var. Isıl pil, büyük ihracat potansiyeline sahip. Hatta yakın zamanda Almanya'dan sonra bir AB ülkesinden daha ön sipariş aldık. Önemli bir sözleşmeyi imza aşamasındayız. Güçlü rakiplerimiz arasından sıyrılarak bu ön siparişi almamız oldukça mühim" ifadesini kullandı.SAGE'nin ısıl pilleri geliştirip üreterek yaklaşık 91 milyon doların yurt içinde kalması sağladığını kaydeden Varank, "İşin ekonomik kısmı elbette önemli ama diğer taraftan güvenlik boyutunu da göz ardı edemeyiz. Bu üretimlerimizle ülke savunmasına ilişkin stratejik bilgilerin yurt dışına çıkmasını da engellemiş olduk" dedi. ISIL PİL NEDİR?

Isıl pil, elektrolitin 650 santigrat derece sıcaklığa çıkartılarak eriyik hale getirilmesinin ardından anot ve katot arasındaki iyon iletkenliğinin oluşturularak elektrokimyasal reaksiyonların başlaması ilkesiyle elektriksel enerji üreten bir pil türü. Tek kullanımlık olan ısıl piller; füzeler, güdüm kitleri, güdümlü topçu mühimmatları, uçak koltuk fırlatma sistemleri, muharip uçak acil durum sistemleri, sivil havacılık uygulamaları, tapalar ve akustik karıştırıcılarda güç kaynağı olarak kullanılıyor. Isıl piller, SAGE tarafından geliştirilen milli sistemler olan Hassas Güdüm Kitleri (HGK Ailesi), Kanatlı Güdüm Kitleri, Seyir Füzeleri (SOM Ailesi) ve Hava-Hava Füzeleri (Gökdoğan ve Bozdoğan) ile diğer Türk savunma sanayi kuruluşları tarafından geliştirilen milli sistemlerde görev alıyor.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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