BAKAN VARANK TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI'NI İZLEDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Gençlerimizin kabiliyetleriyle beraber su altında sondaj gemilerimizin kullandığı robotik sistemlerin tamamını biz bundan sonra yerli ve milli olarak geliştirebiliriz, diyoruz. Çünkü gençlerimizde bu kabiliyet var, mühendislerimizde, firmalarımızda bu kabiliyetler var. Biz de mavi vatanımızı inşallah onlara teslim edeceğiz, onlar da bu ülkeye en güzel şekilde hizmet edecekler" dedi.

"BİZDE MAVİ VATANIMIZI İNŞALLAH ONLARA TESLİM EDECEĞİZ"

Mustafa Varank, "Her sene yarışmaya katılanların sayısı artıyor. Birkaç yıldır yarışmaya gelen takımların kendilerini geliştirdiklerini de görebiliyoruz. Geleceğin teknolojileri diyoruz; biliyorsunuz su altı sistemleri mavi vatan açısından çok önemli. Gerek petrol ve gaz arama gemilerimiz gerekse sondaj gemilerimiz aslında su altı sistemlerini kullanıyorlar. Su altında sistemlerle eğer siz gazı çıkarmak istiyorsanız bu tip otonom araçlara da ihtiyacınız var. Bu tip insansız su altı sistemlerine, robot sistemlere ihtiyacınız var. İşte gelecekte bu işleri bu gençler yapacaklar. Hali hazırda sondaj gemilerimiz yerli firmalarımızın geliştirdiği su altı sistemlerini kullanıyor ama bunun yanında yurtdışından ithal edilen sistemlerde kullanıyorlar. Ama buradaki gençlerimizin kabiliyetleriyle beraber su altında sondaj gemilerimizin kullandığı robotik sistemlerin tamamını biz bundan sonra yerli ve milli olarak geliştirebiliriz diyoruz. Çünkü gençlerimizde bu kabiliyet var, mühendislerimizde, firmalarımızda bu kabiliyetler var. Biz de mavi vatanımızı inşallah onlara teslim edeceğiz, onlar da bu ülkeye en güzel şekilde hizmet edecekler" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri