Bakan Varank: "İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak."
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Bakan Varank: "İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak."

21.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:47
Bakan Varank:

Bakan Varank: "İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak.

Bakan Varank: "İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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