Bakan Varank: "İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak."
21.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:47
Bakan Varank: "İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak.
Bakan Varank: "İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun