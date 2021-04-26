Bakan Varank, nisan ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını değerlendirdi Açıklaması
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Bakan Varank, nisan ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını değerlendirdi Açıklaması

Bakan Varank, nisan ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dış ticaret dengesi açısından kritik öneme sahip ara malları üretiminde kapasite kullanım oranının yüzde 78,8 ile Eylül 2018'den bu yanaki en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dış ticaret dengesi açısından kritik öneme sahip ara malları üretiminde kapasite kullanım oranının yüzde 78,8 ile Eylül 2018'den bu yanaki en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

Varank, Twitter hesabından nisan ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını değerlendirdi.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranının nisan ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76,2 düzeyinde gerçekleştiğini belirten Varank, "Dış ticaret dengemiz açısından kritik öneme sahip ara malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 78,8 ile Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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