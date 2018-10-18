Bakan Varank: "İmalat Altyapısını Geliştirmek İçin Kurduğumuz Tesislerden 2 Bin 300 Kobimiz...

Bakan Varank: "İmalat Altyapısını Geliştirmek İçin Kurduğumuz Tesislerden 2 Bin 300 Kobimiz...

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezinin açılışında konuştu.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezinin açılışında konuştu. -1-

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