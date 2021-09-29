Bakan Varank: İklimlendirme sektörüne 411 milyon lira destek sağladık

15'inci Uluslararası ISK-SODEX fuarının açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2012 yılından bu yana iklimlendirme cihazları üretimine yönelik 49 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Teşvik sistemi kapsamında bu yatırımlara içeriğine göre vergi, enerji, altyapı, nitelikli personel ve yatırım yeri konularında destekler sağlıyoruz. Hükümetlerimiz döneminde bu kurumlarımız aracılığıyla iklimlendirme sektöründen 2 bin 700'ün üzerinde projeye 411 milyon lira destek sağladık. Önümüzdeki dönemde de sektörün gelişimini takip ederek, yapacağınız yatırımları, geliştireceğiniz projeleri destekleyeceğiz" dedi.

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) destekleriyle düzenlenen Avrasya Bölgesi'nin lider HVAC&R sektör buluşması ISK-SODEX Fuarı, bugün başladı.

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