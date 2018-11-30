Bakan Varank'ı Duygulandıran Açılış

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde restorasyon çalışması tamamlanan tarihi Kurşunlu Han'ın açılışına katıldı. Açılışı yapılan tarihi handa oluşturulan Millet Kıraathanesine Bakan Varank'ın 15 Temmuz şehidi abisi Prof. Dr. İlhan Varank'ın adı verildi. FETÖ'nün öğrenci yurdu iken Şehzadeler Belediyesi tarafından restorasyon karşılığında 25 yıllığına kiralanan tarihi han, bundan sonra Manisa'ya kültür ve sanat merkezi olarak hizmet verecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank meclis sanayi komisyonu üyeleriyle birlikte bir dizi temaslarda ve incelemelerde bulunmak üzere Manisa'ya geldi. Manisa'da ilk olarak Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret eden Bakan Varank, komisyon toplantılarının yapıldığı 5. durağın Manisa olduğunu ve Manisa'nın tarımı, turizmi ve sanayisiyle önemli bir şehir olduğunu vurguladı. Bakan Varank Vali Deniz'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Şehzadeler Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan 520 yıllık Kurşunlu Han'ın açılışına katıldı.

Osmanlı Padişahı II. Beyazıt'ın eşi Hüsnüşah Hatun tarafından yaptırılan ve 520 yıllık geçmişe sahip olan tarihi Kurşunlu Han FETÖ'nün öğrenci yurdu iken, Şehzadeler Belediyesi tarafından restorasyon karşılığında 25 yıllığına Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiralanmıştı. Tarihi handa yapılan restorasyon çalışmaları tamamlanırken bundan sonra Manisa'ya kültür ve sanat merkezi olarak hizmet verecek.

Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımının mini konseri ile başlayan açılışta konuşan Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, tarihi hanın 1978 yılından beri FETÖ'nün elinde olduğunu ve hanı Vakıflar Genel Müdürlüğünden restorasyon karşılığı 25 yıllığına kiraladıklarını kaydetti. Başkan Çelik hanın bundan sonra Manisalılara kültürel anlamda hizmet edeceğini ve içinde birçok sanat atölyesinin yer alacağını ve kurslar verileceğini, handa bir de Millet Kıraathanesi açtıklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Burada bir Millet Kıraathanesi var. İçinde kütüphanesinin, kitapların bulunduğu, gençlerin vatandaşların huzur içerisinde bu tarihi yapıda kitap okuyabilecekleri, ders çalışabilecekleri çalışma odalarının da bulunduğu, çay, kahve, kek ikramında bulunacağımız Millet Kıraathanemizi de 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki kanlı ellerden burayı kurtardığımız için onlar kıyamete kadar lanetle anılacağı için ve 15 Temmuz'da hayatlarını ortaya koyarak, hayatlarıyla bedel ödeyerek kıyamete kadar bu topraklarda hayırla, duayla anılacak ve isimleri unutulmayacağı için Millet Kıraathanesine de şehit Prof. Dr. İlhan Varank hocamızın ismini verdik. Ruhları şad olsun, tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum."

"Burada FETÖ'nün izlerini silmiş oluyoruz"

Manisa'ya bir dizi incelemelerde bulunmak için geldiklerini ve Başkan Çelik'in ısrarlı davetini kırmayarak tarihi hanın açılışına katıldıklarını anlatan Bakan Varank ise, "Burası 520 yıllık bir han. Maalesef alçak FETÖ örgütü devletimizin kılcal damarlarına nasıl sirayet ettiyse bu tarihi mekanı da tabiri caizse uzun yıllar işgal etmiş. Bugün bu hanın restore edilmesiyle birlikte buradaki FETÖ izlerini de silmiş oluyoruz. İnşallah burada bulunan 67 dükkanla kültürel, sanatsal etkinliklerle, kadınlara ve gençlere yönelik meslek edindirme kurslarıyla Kurşunlu Han hem Şehzadeler Belediyesinin, hem ilçemizin hem de Manisa'nın bir çekim merkezi olacak. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile örtüşür bir şekilde burada bir de Millet Kıraathanesi açıldı. Bu tip yerler Cumhurbaşkanımızın da sıklıkla ifade ettiği gibi gönül belediyeciliğinin en güzel örnekleri. Biz sadece hizmet ederek, vatandaşlara yapmamız gereken görevleri yerine getirerek maalesef gönülleri kazanamıyoruz. Gönül belediyeciliği ile her vatandaşımıza dokunmamız, onlarla temas kurmamız, onlara gönül insanı olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Burada açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanını davet edince benim Ömer Faruk kardeşimden de bir istirhamım olacak. İnşallah burada gençlerin ve çocukların bilim ve teknoloji ile hemhal olması, bilim ve teknolojiye ısınması, gelecekte başarılar elde etmeleri için bilim ve teknoloji alanında temeller edinmeleri için bir takım faaliyetlerde bulunulmasını da talep ediyoruz. Gerekirse biz bakanlık olarak da destek veririz. İnşallah burada bilim ve teknoloji ile alakalı gençlerimize hizmetler sunalım" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Manisa Müftüsü Sinan Cihan'ın yaptırdığı dua ile birlikte tarihi hanın açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası Bakan Varank ve beraberindeki heyet handaki çalışma atölyeleri ve dükkanları gezerek bir süre sohbet etti. - MANİSA