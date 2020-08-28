Bakan Varank, Hyundai i20 seri üretim başlangıcı törenine katıldı
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Bakan Varank, Hyundai i20 seri üretim başlangıcı törenine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hyundai fabrikasının i20 serisi otomobilinin seri üretimine başlanmasına ilişkin, "Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak.

28.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:53

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hyundai fabrikasının i20 serisi otomobilinin seri üretimine başlanmasına ilişkin, "Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak. Üretimin yüzde 90'ı ihraç edilecek. Üretilen i20 otomobillerinin yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde." dedi.

Bakan Varank, Hyundai i20 seri üretim başlangıcı törenine katıldı

Kaynak: AA

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