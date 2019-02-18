Bakan Varank: Hem Sahada, Hem Masada Güçlüyüz (2)

BAKAN VARANK: GIDA, ASLINDA STRATEJİK BIR ÜRÜN

Çanakkale'deki programının ardından Ezine ilçesine geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Buradan Ezine Gıda, İhtisas OSB'nin kurulacağı alandaki inceleme yaptıktan sonra Bakan Varank, düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Varank, Ezine Gıda, İhtisas OSB'nin Çanakkale projesi olmaktan öte Türkiye, hatta global proje olduğunu belirterek, "Bundan 2 sene önce dost ve kardeş Katar'a abluka uygulandığında Katar çok zor durumda kalmıştı. Bu abluka ile bütün yolları kapanan, lojistik imkanları kapanan Katar, en çok neye ihtiyaç duymuştu biliyormusunuz? Et, süt ve yumurtaya. Dolayısıyla günümüzde gıda çok farklı anlamlar içeren ürünlere karşılık geliyor. Gıda, aslında stratejik bir ürün. Dolayısıyla bugün burada attığımız adım, sadece bir Türkiye projesi değil, global bir proje" dedi.

BAKAN VARANK: HER ŞEYİ ÜRETEBİLECEĞİMİZ MUHTEŞEM BİR COĞRAFYA

Ezine Gıda, İhtisas OSB'nin kamulaştırılması çalışmalarını tamamladıklarını ve bunun için 8,5 milyon lira harcadıklarını belirten Bakan Varank, "Burada 91 sanayi parselimiz var. Ana yollar, asfaltlar hazır. Su ihtiyacı için DSİ sondaj vurdu. Bakanlık olarak Ezine Gıda, İhtisas OSB'mizin inşallah en kısa zamanda alt yapı ihalesi yapılacak. Ben burada bunun sözünü size veriyorum. Şimdiden parsel tahsisi için başvuran firmalarımızın olduğunu biliyorum. Aslında burasının yurt dışından da oldukça iyi yatırımcılar çekeceğine ben tüm kalbimle inanıyorum. Çünkü burası herşeyi üretebileceğimiz muhteşem bir coğrafya. Çiftçimizi, sanayicimizi ve il halkını aynı anda ihya edecek bir proje. Bu projede bakanlıkça yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

VARANK: ÜRETİM ZİNCİRİNİN TÜM TARAFLARI BU İŞTEN KAZANÇLI ÇIKACAK

Ezine Gıda, İhtisas OSB ile doğrudan 8 bin, dolaylı olarak 30 binin üzerinde iş imkanı oluşturacak bir kümelenmeye sebebiyet vermiş olacaklarını ifade eden Bakan Varank, "Üretim zincirinin tüm tarafları bu işten kazançlı çıkacak. OSB'de üretim yapmak ölçek artışlarını da beraberinde getirecek. Tarım ve gıda ihracat rakamlarımızı inceledim. 2018'de ciddi bir sıçrama görülüyor. İnşallah bu attığımız adımlarla ihracatta da rekorlar kıracağımıza ben eminim. Bütün kalbimle inanıyorum. Benim için bu OSB'yi önemli kılan bir diğer özelliğide ekolojik dengeye sağladığı katkı. Bu muazzam coğrafya İhtisas OSB'nin sahip olacağı arıtma tesisi sayesinde en ufak bir yara almayacak. Hatta OSB dışındaki fabrikaları da buraya çekerek onların çevreye verdiği zararları da ortadan kaldıracak" dedi.

Ezine Gıda, İhtisas OSB için hazırlanan tanıtım filminin izlenmesiyle sona eren törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ile davetliler katıldı.

Kaynak: DHA