26.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:52

Bakan Varank: "Hem 2019 yılının Aralık ayında hem de 2020 Ocak ayında 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu gelişmeler sonucunda da üst üste 2 ay, aylık bazda verdiğimiz belge sayısında teşvik tarihimizin rekorunu kırdık." - ANKARA

Kaynak: İHA