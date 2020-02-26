Bakan Varank: "Hem 2019 yılının Aralık ayında hem de 2020 Ocak ayında 783 yatırım teşvik belgesi...
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Bakan Varank: "Hem 2019 yılının Aralık ayında hem de 2020 Ocak ayında 783 yatırım teşvik belgesi...

Bakan Varank: "Hem 2019 yılının Aralık ayında hem de 2020 Ocak ayında 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik.

26.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:52
Bakan Varank:

Bakan Varank: "Hem 2019 yılının ayında hem de 2020 Ocak ayında 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu gelişmeler sonucunda da üst üste 2 ay, aylık bazda verdiğimiz belge sayısında teşvik tarihimizin rekorunu kırdık." - ANKARA

Kaynak: İHA

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