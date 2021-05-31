Bakan Varank: Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Varank: Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek

Bakan Varank: Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pandemi şartlarına rağmen Türkiye ekonomisinin 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdüğünü belirterek, "Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek" dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pandemi şartlarına rağmen Türkiye ekonomisinin 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdüğünü belirterek, "Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek" dedi. 

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Devam eden pandemi şartlarına rağmen Türkiye ekonomisi 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümeyi başardı. Yüzde 12,2 büyüyen imalat sanayi, GSYH'daki artışa yine en çok katkı sağlayan sektör oldu. Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek
Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek
Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü
Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü
Müjdeyi Bakan Varank verdi! Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL, Türkiye'de telefon üretimine başladı
Müjdeyi Bakan Varank verdi! Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL, Türkiye'de telefon üretimine başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Demet Evgar Demet Akalın
Spor Gervinho Burak Yılmaz Nihat Özdemir Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Varank: Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 13:38:59. #1.15#

title