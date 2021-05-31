Bakan Varank: "Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Varank: "Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek"

Bakan Varank: 'Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek'
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yüzde 12,2 büyüyen imalat sanayisinin, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'daki (GSYH) artışa yine en çok katkı sağlayan sektör olduğuna dikkati çekerek, "Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yüzde 12,2 büyüyen imalat sanayisinin, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'daki (GSYH) artışa yine en çok katkı sağlayan sektör olduğuna dikkati çekerek, "Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, yılın birinci çeyreğine ilişkin açıklanan büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Devam eden salgın şartlarına rağmen Türkiye ekonomisinin 2021'nin ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümeyi başardığını vurgulayan Varank, "Yüzde 12,2 büyüyen imalat sanayi, GSYH'deki artışa yine en çok katkı sağlayan sektör oldu. Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Müjdeyi Bakan Varank verdi! Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL, Türkiye'de telefon üretimine başladı
Müjdeyi Bakan Varank verdi! Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL, Türkiye'de telefon üretimine başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Varank: "Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 13:12:10. #1.15#

title