Bakan Varank: Hedefimiz beyaz kıtanın geleceğinde söz sahibi olabilmek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antarktika kıtasında 12 ay boyunca hizmet verecek Türk bilim üssünün hayata geçirileceğini açıklayarak, "1995 yılında Antarktika Anlaşması'na 'danışman olmayan ülke' statüsünde dahil olmuştuk ama son dönemde tüm kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle kutup çalışmalarında önemli gelişmeler kaydettik. Hedefimiz 'danışman ülke' statüsü kazanarak beyaz kıtanın geleceği hakkında söz sahibi olabilmek" dedi.

TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen '5'inci Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı', Gebze Teknik Üniversitesi'nin kongre merkezinde gerçekleştirildi. Çalıştaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy ve çok sayıda bilim insanı katıldı. Hem Kuzey Kutbu hem de Güney Kutbu'nda çeşitli bilimsel çalışmalar yapan veya yapmak isteyen araştırmacıları bir araya getirecek '5'inci Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'nda; 5 ayrı salonda eş zamanlı gerçekleştirilecek 14 oturum ile iklim değişikliğinin kutuplar ve çevre üzerindeki etkileri değerlendirilecek.