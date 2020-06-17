Bakan Varank: Haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı
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Bakan Varank: Haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yeni normale girerken, reel sektörde kalıcı ve istikrarlı bir toparlanmaya ihtiyacımız var. Nisan ayı sadece Türkiye için değil, tüm dünya için oldukça zorlu bir dönemdi.

Bakan Varank: Haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı
17.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:31

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yeni normale girerken, reel sektörde kalıcı ve istikrarlı bir toparlanmaya ihtiyacımız var. Nisan ayı sadece Türkiye için değil, tüm dünya için oldukça zorlu bir dönemdi. Mayıstan itibarense ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı. Haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, videokonferans yöntemiyle Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katıldı. Varank, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın zor sınavdan geçtiğini söyledi. Görünmeyen düşman ile mücadele edildiğini belirten Varank, "Pandemi insan sağlığına olan etkilerinin yanında, küresel ekonomiyi de derinden sarstı. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki artık ülkeler arasındaki gelişmişlik farkları pek bir anlam ifade etmiyor. İşte böylesine çetin bir ortamda Türkiye, uyguladığı politikalarla pek çok ülkeden olumlu yönde ayrıştı. Sağlıktan sanayiye, eğitimden ulaştırmaya yani kamu yönetiminin her alanında, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dinamik yönetişim anlayışını takip ettik. İstihdamda, sosyal korumada ve finansa erişimde tarihi adımlar attık" diye konuştu. 

'REEL SEKTÖRDEKİ CANLANMA HIZLANDI'Yeni normale girerken, reel sektörde kalıcı ve istikrarlı toparlanmaya ihtiyaç olduğunu belirten Bakan Varank, şunları söyledi:  "Sanayideki gidişatı yakından takip ediyor, üretimin öncü göstergelerini düzenli izliyoruz. Nisan ayı sadece Türkiye için değil, tüm dünya için oldukça zorlu bir dönemdi. Ülkeler neredeyse tamamen içe kapandı, ticaret durdu, talep kesildi. Dolayısıyla sanayi üretimindeki düşüş beklentilerimiz dahilindeydi. Mayıstan itibarense ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı. Haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı. Ekonominin toparlanma hızını göstermesi açısından çok güncel bir istatistik paylaşmak istiyorum. Bu ayın ilk iki haftasında sanayideki elektrik tüketimi, nisan ve mayısı şimdiden geride bıraktı. Haziranın ilk yarısında, organize sanayi bölgelerinde elektrik tüketimi, mayısa göre yüzde 31 arttı. Otomotiv, tekstil ve mobilya gibi öncü sektörler tekrar diriliyor. Ekonomiye olan güven artıyor. Bakınız bu senenin ilk 5 ayında sanayi siciline 5 bin 547 işletme kaydoldu. Yani bu yılın ilk beş ayında 5 bin 547 işletme reel sektöre yeni oyuncu olarak girdi, ekonomiye yeni bir soluk getirdi. Sadece organize sanayi bölgelerimizde, ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti. Yatırım talebi de pandemi koşullarına rağmen geçen seneye göre daha güçlü şekilde seyrediyor. Ocak, mayıs döneminde 67 milyar liralık yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımlar hayata geçtiğinde, 110 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları doğacak."'13 İLİMİZDE ANTİKOR TESTLERİ YAPILIYOR'

Daha önce sanayide düzenli olarak PCR testleri yaptıklarını şimdi de antikor testlerine başlayacaklarını dile getiren Bakan Varank, "13 ilimizde İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri'de antikor testleri yapılacak. Konya ve Bursa'da testler dün başladı. Sizlere de müjdeyi vereyim. Kocaeli'de antikor yani bağışıklık testleri bugün başlıyor. Tabi bu testler kadar önemli olan bir diğer konu da sizlerin iş yerlerinizde alacağınız tedbirler. Bu noktada sanayicilerimize yol göstermek için Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte bir kılavuz hazırladık. Tedbirleri yerine getiren işletmelere 'Covid-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi' veriyoruz. Şimdiye kadar 177 sanayi kuruluşu bu belgeyi almak için başvurdu. Denetimi biten 24 firmanın belgelendirme işlemlerini tamamladık. Belgeyi alan firmalar 'TSE Güvenli Üretim' logosunu gururla kullanabilecek. Böylece tek bir logoyla piyasada kendilerine duyulan güveni tazelemiş olacaklar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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