Bakan Varank: "Haziranda düzenlediğimiz 1036 teşvik belgesiyle 22 bin 195 kişilik ilave istihdam oluşturacak 17 milyar lirayı bulan yatırımı...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Varank: "Haziranda düzenlediğimiz 1036 teşvik belgesiyle 22 bin 195 kişilik ilave istihdam oluşturacak 17 milyar lirayı bulan yatırımı...

Bakan Varank: 'Haziranda düzenlediğimiz 1036 teşvik belgesiyle 22 bin 195 kişilik ilave istihdam oluşturacak 17 milyar lirayı bulan yatırımı...
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Bakan Varank: "Haziranda düzenlediğimiz 1036 teşvik belgesiyle 22 bin 195 kişilik ilave istihdam oluşturacak 17 milyar lirayı bulan yatırımı destekleyeceğiz.

Bakan Varank: "Haziranda düzenlediğimiz 1036 teşvik belgesiyle 22 bin 195 kişilik ilave istihdam oluşturacak 17 milyar lirayı bulan yatırımı destekleyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Seda Sayan Aleyna Tilki
Spor Eda Erdem Hakan Reçber Lionel Messi Rıza Kayaalp Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Varank: "Haziranda düzenlediğimiz 1036 teşvik belgesiyle 22 bin 195 kişilik ilave istihdam oluşturacak 17 milyar lirayı bulan yatırımı... - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 15:29:35. #1.15#

title