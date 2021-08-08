Bakan Varank: "Haziranda düzenlediğimiz 1036 teşvik belgesiyle 22 bin 195 kişilik ilave istihdam oluşturacak 17 milyar lirayı bulan yatırımı...
Bakan Varank: "Haziranda düzenlediğimiz 1036 teşvik belgesiyle 22 bin 195 kişilik ilave istihdam oluşturacak 17 milyar lirayı bulan yatırımı destekleyeceğiz.
Bakan Varank: "Haziranda düzenlediğimiz 1036 teşvik belgesiyle 22 bin 195 kişilik ilave istihdam oluşturacak 17 milyar lirayı bulan yatırımı destekleyeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur