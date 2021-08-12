Bakan Varank, haziran ayı sanayi üretim verilerini değerlendirdi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yüksek teknolojili imalat sanayi üretiminde gözlenen aylık ve yıllık bazlı artışların sanayideki dönüşüm ve kaliteli büyüme açısından önemine dikkati çekerek, "Üreterek büyümeye devam edeceğiz.