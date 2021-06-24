Bakan Varank, haziran ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını değerlendirdi Açıklaması
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Bakan Varank, haziran ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını değerlendirdi Açıklaması

Bakan Varank, haziran ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, haziran ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 1,1 puan artışla yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, bunun Mart 2020'den bu yana ulaşılan en yüksek oran olduğunu bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, haziran ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 1,1 puan artışla yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, bunun Mart 2020'den bu yana ulaşılan en yüksek oran olduğunu bildirdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından, haziran ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını değerlendirdi.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranının haziranda bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Varank, "Bu, Mart 2020'den beri ulaştığımız en yüksek oran. Dış ticaret dengesi ve üretim açısından kritik önemi haiz ara mallarında ise yüzde 79,8 oranını yakaladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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