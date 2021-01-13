Bakan Varank: "Hayata geçirmeye hazırlandığımız hukuk ve ekonomi alanındaki reformlar ve aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmelerle 2021,...

Bakan Varank: "Hayata geçirmeye hazırlandığımız hukuk ve ekonomi alanındaki reformlar ve aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmelerle 2021, inşallah Türkiye için bir sıçrama yılı olacak.