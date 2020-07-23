Bakan Varank: Güvenilir ve hijyenik eğitim için MEB ile protokol imzalayacağız
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Varank: Güvenilir ve hijyenik eğitim için MEB ile protokol imzalayacağız

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile pazartesi günü eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlayan protokolü imzalayacaklarını söyledi.

Bakan Varank: Güvenilir ve hijyenik eğitim için MEB ile protokol imzalayacağız
23.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:48

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile pazartesi günü eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlayan protokolü imzalayacaklarını söyledi.

Bakan Varank, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) 59'uncu Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Programda konuşan Bakan Varank, TSE'nin bakanlık tarafından yürütülen çalışmaların sacayaklarından birini oluşturduğunu anlattı. Pandemi sürecinde TSE ile piyasalara doğrudan dokunan ve üretimde sürekliliği teşvik eden kritik adımlar attıklarını belirten Bakan Varank, "Yapılan özverili çalışmalar sayesinde, piyasanın ihtiyaç duyduğu alanlarda çok hızlı alternatifler geliştirildi. Yıkanabilir bez maskeler için kriterleri belirledik. Tasarımdan üretime, filtrasyon etkinliğinden kullanım sonrası imhaya kadar tüm aşamaları yazılı hale getirdik. Böylece yıkanabilir bez maskeler, kullan-at maskelerin alternatifi oldu. İmalat sanayinde çalışanların sağlığını korumak, üretimde devamlılığı sağlamak için alınması gereken önlemlere ilişkin bir kılavuz hazırladık. Bir sonraki adımda, bu kılavuzu hizmetler sektörü için genişlettik. Önerdiğimiz tedbirleri uygulayan firmalara, Covid-19 Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet Kalite Belgeleri vermeye başladık. Şimdiye kadar 411 firma Güvenli Üretim Belgesi alırken, hizmetler sektöründe de 39 firma Güvenli Hizmet Belgelerini aldı. Bu çalışmaların sahadaki karşılığını görmek oldukça memnuniyet verici. Belgeyi alan firmalardan çok yapıcı geri dönüşler ve teşekkür mesajları alıyoruz" dedi.

'MEB İLE PROTOKOL İMZALAYACAĞIZ'Bakan Varank, okullarda yüz yüze eğitimin sürdürülmesi için başlattıkları çalışmaların tamamlandığını ve Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzalayacaklarını kaydetti. Bakan Varank, "Enstitümüzün saha tecrübesini; Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının önerileri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları, UNESCO ve OECD tarafından yayınlanan kriterlerle bir araya getirdik. Nihai çıktımız; Eğitim Kurumları için Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu oldu. Pazartesi günü imzalayacağımız protokol, eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlıyor" ifadelerini kullandı.'788 KİŞİYE SERTİFİKA VERDİK'Önümüzdeki dönemde TSE ile Türkiye'yi standartları belirleyen ülkelerden biri haline getireceklerini vurgulayan Bakan Varank, şunları söyledi: "Bu kapsamda sanayicimizin yer aldığı komiteler kurarak; teknoloji standartları ağırlıklı olmak üzere uluslararası standardizasyon süreçlerine daha aktif katılım sağlayacağız. TSE her yıl yaklaşık, 20 bin ürün belgesi, 4 bin yönetim sistem belgesi ve 30 bin hizmet yeterlilik belgesinin denetimini yapıyor. Eğitim programlarıyla yaklaşık 30 bin kişinin teknik yetkinliğini belgeliyor, 100 binin üzerinde gözetim-muayene işlemi yürütüyor. 5 bini aşkın deney-kalibrasyon raporu ile ulaşım-lojistik alanında 300 binin üzerinde belge düzenliyor. Ayrıca siber güvenlik konusunda güvenlik testi yapan kişilerin eğitim ve belgelendirilmesini de yapıyor, ülkemize bu alanda yetişmiş uzmanlar kazandırıyoruz. Bu amaçla 2014 yılından beri Beyaz Şapkalı Hacker- Sızma Testi Uzmanı Belgesi veriyoruz. Bugüne kadar bu alanda 788 kişiye sertifika verdik."

Konuşmaların ardından TSE Başkanı Adem Şahin, Bakan Varank'a Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 'TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni takdim etti.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı Sağlık
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler Politika
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu 3. Sayfa
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı Ekonomi
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı Güncel
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Politika
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tartışma konusu olan kanun teklifi ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tartışma konusu olan kanun teklifi ertelendi
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Kural dışı tekme nedeniyle tek gözünü kaybedebileceği söylenen kafes dövüşçüsü, son halini sosyal medyadan paylaştı
Kural dışı tekme nedeniyle tek gözünü kaybedebileceği söylenen kafes dövüşçüsü, son halini sosyal medyadan paylaştı
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı
Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
Son Dakika: CHP, sosyal medya düzenlemesi yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak
Son Dakika: CHP, sosyal medya düzenlemesi yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fatih Sultan Pınar Gültekin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Demet Akalın Öztürk Serengil Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao Selçuk İnan Rıza Çalımbay Aziz Yıldırım Malcolm Thomas
Daha Fazla Muğla Erkek Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bakan Varank: Güvenilir ve hijyenik eğitim için MEB ile protokol imzalayacağız - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 13:00:33. #1.14#
title