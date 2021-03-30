Bakan Varank: "(Grafen Seri Üretim Tesisi) Türkiye, bugün açılışını yaptığımız yatırımla, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor."
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Bakan Varank: "(Grafen Seri Üretim Tesisi) Türkiye, bugün açılışını yaptığımız yatırımla, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor."

Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
Bakan Varank: '(Grafen Seri Üretim Tesisi) Türkiye, bugün açılışını yaptığımız yatırımla, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor.'

Bakan Varank: "(Grafen Seri Üretim Tesisi) Türkiye, bugün açılışını yaptığımız yatırımla, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor.

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Bakan Varank: "(Grafen Seri Üretim Tesisi) Türkiye, bugün açılışını yaptığımız yatırımla, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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