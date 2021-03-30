Bakan Varank: "(Grafen Seri Üretim Tesisi) Türkiye, bugün açılışını yaptığımız yatırımla, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor."
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
Bakan Varank: "(Grafen Seri Üretim Tesisi) Türkiye, bugün açılışını yaptığımız yatırımla, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor.
Bakan Varank: "(Grafen Seri Üretim Tesisi) Türkiye, bugün açılışını yaptığımız yatırımla, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun