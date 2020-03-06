Bakan Varank: Girişimcilik kalkınma hızını doğrudan etkiliyor

06.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:20

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'yi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde güçlü bir küresel oyuncu yapmak istediklerini belirterek, "Girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin gücü, kalkınma hızını doğrudan etkiliyor" dedi.