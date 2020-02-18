Bakan Varank: "Gezi kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir"
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Bakan Varank: "Gezi kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gezi kalkışmasının amasız, fakatsız, apaçık bir ihanet olduğunu belirtti.

18.02.2020 18:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:26
Bakan Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Gezi kalkışmasının amasız, fakatsız, apaçık bir ihanet olduğunu belirtti.

Bakan Varank, hesabından, "Ülkemize en güzel yıllarını kaybettiren, demokrasimize ve ekonomimize en büyük darbeyi vuran, seçilmiş hükümeti vandallıkla devirmeyi amaçlayan, terör örgütlerinin panayır alanına dönen Gezi kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA
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