Bakan Varank: "Gençlere bilimi sevdirmeye çalışacağız"

ANTALYA - Antalya'da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca düzenlenen 21. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Gözlem alanında çeşitli incelemelerde bulunan Bakan Varank gençleri ve öğrencileri şenlik alanına davet ederek, "Buraları daha fazla tanıtarak, gençlerimize ve ailelere bilimi sevdirmeye çalışacağız" dedi.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin 2 bin rakımlı Saklıkent'teki yerleşkesinde düzenlenen şenliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eşi ve çocukları, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, TUBİTAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve çok sayıda gök bilim severleri katıldı. Bakan Varank, zirvenin hemen eteklerinde bulunan Saklıkent Kayak Merkezi'ne helikopterle inerek, dağ yolunu araçla kat ettikten sonra yerleşkeye ulaştı. Bakan Varank ve beraberindeki heyetle beraber, geçtiğimiz sene gökyüzü gözlem şenliği için evinin balkonunda roket hazırlarken patlamada ellerini ve bir gözünü kaybeden 18 yaşındaki Altuğ Özışık'ın, gözlem alanındaki sergisini dolaştı. Özışık, Bakan Varank'yeni projesini anlattı. Ardından şenlik alanındaki katılımcıların atölyelerini dolaşan Bakan Varank ve beraberindekiler, atölye çalışmaları inceledi. Katılımcılarla bir süre sohbet eden Varank, TÜBİTAK Ulusam Gözlem evinde bulunan teleskoptan, çeşitli incelemelerde bulundu. Şenliğe katılan davetliler de teleskopla ay ve bir çok gezegeni yakından inceleme fırsatı buldu.

"Binlerce başvuru var ama en fazla 350 kişi kabul edebiliyoruz"

Şenliğe davet edildiğinde çok mutlu olduğumu belirten Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, doğayı çok sevdiğini kaydetti. Varank, "Her sene düzenlenen şenlik 3 gün sürüyor. Binlerce başvuru var ama biz en fazla 350 kişiyi kabul edebiliyoruz. İmkanlarımız kısıtlı ama valimizle görüştük burada imkanları nasıl arttırırız, bilimle ilgili gençleri ve aileleri buraya nasıl çekeriz diye çalışma yapacağız" dedi.

"Gençlerimize bilimi sevdirmeye çalışacağız"

Atölye faaliyetlerine katıldığında, gençlerin ve ailelerin heyecanlı olduğunu dile getiren Varank,"İnşallah bizde buraları daha fazla tanıtarak gençlerimize ve ailelere bilimi sevdirmeye çalışacağız. Burada bir de gözlem evimiz var bilimsel faaliyetlerini sürdürüyor. 150 santimetrelik teleskobumuz var. Bir takım teleskop projelerimiz de var onları da inceleyeceğiz. Herkesi, gençleri ve öğrencileri Antalya'ya davet ediyorum bu şenlikte memnun kalacaklar" diye konuştu.