Bakan Varank, Gebze Teknik Üniversitesinde öğrencilerin standlarını ziyaret etti
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Bakan Varank'ın öğrencilerin standlarını ziyaret etmesi Bakan Varank'ın GTÜ kampüsünde çardakta oturan öğrencilerle sohbet etmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, GTÜ'nün TEKNOFEST'te derece alan öğrenci ve araçlarının bulunduğu stantları ziyaret etti.
Bakan Varank'ın öğrencilerin standlarını ziyaret etmesi
Bakan Varank'ın GTÜ kampüsünde çardakta oturan öğrencilerle sohbet etmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, GTÜ'nün TEKNOFEST'te derece alan öğrenci ve araçlarının bulunduğu stantları ziyaret etti. Bakan Varank, öğrencilerin geliştirdiği bazı araçları imzaladı.