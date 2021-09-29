Bakan Varank, Gebze Teknik Üniversitesinde öğrencilerin standlarını ziyaret etti

Bakan Varank'ın öğrencilerin standlarını ziyaret etmesi

Bakan Varank'ın GTÜ kampüsünde çardakta oturan öğrencilerle sohbet etmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, GTÜ'nün TEKNOFEST'te derece alan öğrenci ve araçlarının bulunduğu stantları ziyaret etti. Bakan Varank, öğrencilerin geliştirdiği bazı araçları imzaladı.