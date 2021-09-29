Bakan Varank, Gebze Teknik Üniversitesinde öğrencilerin standlarını ziyaret etti - Haberler
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Bakan Varank, Gebze Teknik Üniversitesinde öğrencilerin standlarını ziyaret etti

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Bakan Varank'ın öğrencilerin standlarını ziyaret etmesi Bakan Varank'ın GTÜ kampüsünde çardakta oturan öğrencilerle sohbet etmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, GTÜ'nün TEKNOFEST'te derece alan öğrenci ve araçlarının bulunduğu stantları ziyaret etti.

Bakan Varank'ın öğrencilerin standlarını ziyaret etmesi

Bakan Varank'ın GTÜ kampüsünde çardakta oturan öğrencilerle sohbet etmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, GTÜ'nün TEKNOFEST'te derece alan öğrenci ve araçlarının bulunduğu stantları ziyaret etti. Bakan Varank, öğrencilerin geliştirdiği bazı araçları imzaladı.

Bakan Varank, Gebze Teknik Üniversitesinde öğrencilerin standlarını ziyaret etti

Bakan Varank, Gebze Teknik Üniversitesinde öğrencilerin standlarını ziyaret etti

Bakan Varank, Gebze Teknik Üniversitesinde öğrencilerin standlarını ziyaret etti

Bakan Varank, Gebze Teknik Üniversitesinde öğrencilerin standlarını ziyaret etti
AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri
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