23.10.2019 20:26

Bakan Varank, fuarda pastırma dağıttı

ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 10'uncu Yöresel Ürünler Fuarı'nda yer alan Kayseri standında eldivenleri giydi, kendisinden pastırma isteyenlere pastırma ikramında bulundu.

'Sizin oraların nesi meşhur?' sloganıyla 23-27 Ekim tarihlerinde açık kalacak YÖREX'te, 7 bölgeden 81 il, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 18 kalkınma ajansı, 150 civarında oda ve borsa ile toplam 647 civarında katılımcı firma, yöresel ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. 250 bin ziyaretçinin hedeflendiği YÖREX için, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, fuara katılan bazı il ve ilçelerin belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile ziyaretçiler katıldı.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. Kurdeleyi kesen Bakan Varank, fuarı uluslararası marka haline getirmek için çalışacaklarını kaydetti. Coğrafi işaretli ürünlerden maksimum faydayı elde etmek için Türkiye olarak çalışacaklarını ifade eden Varank, fuarın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılışın ardından heyet, tek tek stantları ziyaret etti. Bakan Varank, ilk olarak halı dokuyan kadının yanına giderek, halıya ilmek attı.

Daha sonra Antalya'nın meşhur tarhanasının ve kabak tatlısının tanıtıldığı standa giden Bakan Varank, kendisini takip eden basın mensuplarına tatlı ikramında bulundu.

Ardından heyet Kayseri'nin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı standa geçti. Eldivenleri giyerek eline bıçak alan Bakan Varank, kendisinden pastırma isteyenlere pastırma ikramında bulundu.

Kayseri standının ardından Kırklareli'nin standına giden Varank, kentin yöresel ürünleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Mustafa Varank, diğer stantları da ziyaret ederek, fuardan ayrıldı.

Kaynak: İHA