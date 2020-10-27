Bakan Varank: "Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş, hakaretlere, faşist ve İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacaktır."
27.10.2020 15:43 | Son Güncelleme: 27.10.2020 15:46
Bakan Varank: "Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş, hakaretlere, faşist ve İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacaktır.
Bakan Varank: "Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş, hakaretlere, faşist ve İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun