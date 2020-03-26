Bakan Varank: Fırsatçıların canlarını yakacağız
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Bakan Varank: Fırsatçıların canlarını yakacağız

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs salgınıyla ilgili, "Çok açık söylüyorum bu fırsatçıların canlarını yakacağız. Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacaklar" dedi.

26.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:43
Bakan Varank: Fırsatçıların canlarını yakacağız

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs salgınıyla ilgili, "Çok açık söylüyorum bu fırsatçıların canlarını yakacağız. Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacaklar" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve çalışmalarla ilgili bilgi vermek üzere bakanlık binasında basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin salgına karşı tüm kurumlarıyla tam bir seferberlik halinde çalıştığını belirten Bakan Varank, "Tüm bakanlıklarımız küresel salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eş güdüm içerisinde bu mücadeleyi yürütüyor. Yakın tarihimizde eşi benzeri görülmemiş küresel bir hadiseyle karşı karşıya olduğumuz herkesin malumu. Yaşadığımız bu sürecin, ticarette, tüketimde ve diğer tüm sosyal alanlarda köklü değişiklikleri beraberinde getireceğinin farkındayız. Bu tarihi dönemde, ülkemizin etkin tedbirler almasının yanında öncü adımlar atmasının da önemine inanıyoruz. Bunun için dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip ediyor; bilimde, teknolojide, sanayide ve tüm üretim süreçlerinde ülkemizi güçlü tutmak için gayret gösteriyoruz" dedi.

Türkiye'nin nitelikli bilim insanları, gelişmiş araştırma alt yapıları, güçlü sanayisi ve proaktif girişimcileri sayesinde şoklara cevap verebilen kabiliyeti sağlam bir ülke olduğuna dikkati çeken Bakan Varank, "Bu sürecin sıkıntılarını hep birlikte aşacağımızdan şüpheniz olmasın. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, ilk günlerden itibaren üretimin bütün cephelerinde faaliyet gösteren sektör meclisleri, organize sanayi bölgeleri ve sanayi odaları ile istişare halindeyiz. Elbette işin Ar-Ge ve teknoloji ayağındaki araştırmacılarımız da bu sürecin içerisinde" diye konuştu.'KOSGEB ALACAKLARINI 3 AY ERTELEDİK'Daha sonra dün Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'yla (KOSGEB) ilgili 3'lü koruma paketini açıkladıklarını hatırlatan Bakan Varank, şunları söyledi: "Bu kapsamda; Teknoyatırım destek programına yeni ürünler ilave ettik, KOSGEB alacaklarını 3 ay erteledik, KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre verdik. Detaya girmek gerekirse, bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi sağlık ürünlerinin yerli üretimine işletme başına 6 milyon liraya kadar destek verebileceğiz. Koronavirüsün global bir tehdide dönüşmesiyle medikal ekipmanlarda yüksek bir talep artışı oldu. Talebi karşılamak için üreticilerle temas halindeyiz. Vereceğimiz destekleri işte tam da bu ihtiyacı sağlıklı bir şekilde karşılamak için devreye soktuk. Böylece düzgün ve dürüst işletmeleri destekleyerek; fırsatçıların spekülasyon yapmasını engellemiş olacağız. İhtiyaca göre vereceğimiz bu desteklerle, atıl kapasite oluşmasına da izin vermeyeceğiz. KOSGEB paketimizin ikinci ayağında alacakların ertelenmesi var. KOBİ'lerimizin 30 Haziran'a kadar KOSGEB'e yapmaları gereken ödemeleri 3 ay öteledik. İşletmelerin ödeyecekleri taksitlerin tamamı bu düzenleme kapsamına alındı. Yani vade sayısı değişmeyecek. Herhangi bir yasal faiz de uygulanmayacak. KOSGEB paketinin son ayağında ise proje yükümlülüklerine getirdiğimiz 4 ay ek süre var. Proje süresi ya da girişimcilik programı kapsamında 11 Mart'a kadar yükümlülüklerini yerine getirmesi gereken işletmelere 4 aya kadar ek süre veriyoruz. Burada amaç, projelerin devamlılığını sağlamak ve olası kesintilerin önüne geçmektir. Bu durumdaki işletmeler bize ek süre taleplerini iletebilirler. Karar süreçlerini hızlandırdık. Talep eden KOBİ'lerimize gerektiği anda süre uzatımını hemen vereceğiz."'SALGINLA İLGİLİ UYGULAMALARA DESTEK VERECEĞİZ'Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafında da yeni adımlar atıldığını kaydeden Bakan Varank, şöyle konuştu: "Koronavirüsle mücadele kapsamında; girişimcilerin ve bilim insanlarımızın getirecekleri projelerin bir an önce hayata geçmesini sağlayacak özel ve hızlı bir destek programı hazırladık. Bugün itibarıyla çağrıya çıkıyoruz. 2 Nisan'a kadar açık olacak bu çağrılar, maksimum bir hafta içinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak. Bu çerçevede; koronavirüsün teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlara, hastalığın önlenmesinde etkili koruyucu ürünleri geliştiren Ar-Ge projelerine, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamalarına hızlıca destek vereceğiz. Bu alanlarda çalışanlar, TÜBİTAK'ın bu yeni programına başvurabilirler."'TÜBİTAK COVID-19 PORTALI DEVREDE'Bakan Varank, TÜBİTAK COVID-19 portalının bugün devreye girdiğini belirterek, "Bilimin ve teknolojinin gücünden maksimum seviyede faydalanmamız gereken böyle bir dönemde, yeni bir uygulama olarak geliştirdiğimiz TÜBİTAK COVID-19 portalını da bugün itibariyle devreye aldık. Araştırmacılarımızın birlikte iş yapmaları ve güçlü bir sinerji oluşturmaları çok önemli. Bilim ve teknoloji odaklı süreçlerde birlikte başarma anlayışıyla tasarladığımız bu interaktif portalda, Covid-19 ile ilgili ülkemizin yetkinliklerine, güncel bilgilere, akademik araştırma ve makalelere yer veriyoruz. 'covid19.tubitak.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek portalda, araştırmacılara özel bir de bölüm oluşturduk. Ülkemizde bu konuda çalışan tüm araştırmacılar; bilgi, tecrübe ve veri paylaşımını bu portal üzerinden yapabilecek. Ayrıca TÜBİTAK'a teslim edilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini 3 aya kadar erteledik."'BİLİM İNSANLARIMIZ, AŞI VE İLAÇ İÇİN ÇALIŞIYOR'Aşı ve ilaç geliştirme projelerindeki temel araştırmaların da TÜBİTAK liderliğinde gerçekleştiğini ve yaklaşık 2 ay önce TÜBİTAK ve üniversitelerden bilim insanlarıyla aşı geliştirme koordinasyon toplantılarına başladıklarını belirten Varank, şöyle konuştu: "TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine bağlı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünün koordinasyonunda, aşı ve ilaç geliştirme projelerini desteklemek için COVİD-19 alt platformunu oluşturduk. Türkiye'de devam eden projelerden spesifik olarak bu virüse karşı dönüştürülebilecek olanları ya da yenilikçi bir anlayışla çok hızlı bir şekilde netice alabileceğimiz projeleri belirledik. Destek süreçlerini başlattık. Biz bu mekanizmayı oldukça esnek bir şekilde tasarladık. Yeni öneri getiren tüm araştırmacılarımızı sürece kolaylıkla dahil edebileceğiz. Bu konu bizim için kritik bir öneme sahip. Bürokratik süreçleri neredeyse tamamen ortadan kaldırdık. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Ege, Acıbadem, Ankara, Selçuk, Bilkent, Boğaziçi, Medipol ve İstanbul Üniversitleri ile İzmir Biyoteknoloji ve Gen Enstitüsü'den bilim insanlarımız, COVİD-19 platformu koordinasyonunda aşı ve ilaç geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Tüm bu projelerin klinik çalışmalarını da Sağlık Bakanlığımıza bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) destekleyecek."'FIRSATÇILARIN CANLARINI YAKACAĞIZ'Bu süreçte maalesef kamu vicdanını derinden yaralayan fırsatçılar olduğunu da ifade eden Bakan Varank, "Çok açık söylüyorum bu fırsatçıların canlarını yakacağız. Tabi diğer yandan canla başla çalışıp, milli duruş sergileyen tüm üreticilerimizin de yanında olmaya devam edeceğiz. İşte bugün açıkladığımız TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri bu milli duruş sahibi firmalarımız içindir. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacaklar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: -Bakan Varank'ın açıklaması-Detaylar

Haber-Kamera:  Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, -


Kaynak: DHA

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