Bakan Varank: Finansal piyasalardaki dalgalanmalar ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor
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Bakan Varank: Finansal piyasalardaki dalgalanmalar ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor

25.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:05
Bakan Varank: Finansal piyasalardaki dalgalanmalar ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son günlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son günlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor" dedi.

Video konferans yöntemiyle katıldığı Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı konuşmada "Son günlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor, üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor. Ekonomi alanındaki bakanlıklarımızla koordinasyon içinde Türkiye'nin rotasını yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmakta kararlıyız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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