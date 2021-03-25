Bakan Varank: Finansal piyasalardaki dalgalanmalar ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son günlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor" dedi.

Video konferans yöntemiyle katıldığı Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı konuşmada "Son günlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor, üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor. Ekonomi alanındaki bakanlıklarımızla koordinasyon içinde Türkiye'nin rotasını yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmakta kararlıyız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı