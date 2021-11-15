Bakan Varank: Filyos'ta sanayi bölgeleri çalışmalarımızı sürdürüyoruz

KARABÜK (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Filyos Limanı bölgesinin çok önemli bir kısmının BOTAŞ'a devredildiğini belirterek, " Karadeniz'de keşfettiğimiz gaz Filyos bölgesinden karayla buluşmuş olacak. Bu Türkiye açısından çok ciddi bir proje. Geri alanda sanayi bölgeleri nasıl oluşturabiliriz bunlarla ilgili bakanlıkta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Filyos Limanı çok ciddi proje" dedi.

Bakan Varank, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle Karabük'te hayata geçirilen 9 projenin 100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Varank, projelerin bütçe toplamının 17,5 milyon lira olduğunu belirterek, "Karabük'te biri faal biri de yapım aşamasında olan iki OSB bulunuyor. Bu OSB'lere son 19 yılda bakanlık olarak sağladığımız kredi desteği 65 milyon lirayı geçti. Şu anda OSB'lerde bin 756 kişi istihdam ediliyor. Tüm parsellerdeki fabrikaların tamamlanıp faaliyete geçmesiyle beraber bu sayı 4 bin 500'ü bulacak. Faaliyetteki üç sanayi sitesine de son 19 yılda 19 milyon liralık kredi kullandırdık. Sanayi sitelerindeki istihdam bizim dönemimizde iki kattan fazla artarak bin 240'a ulaştı" dedi.