Bakan Varank, elektrikli araç yarışları için Kocaeli'ye geldi

Bakan Varank, elektrikli araç yarışları için Kocaeli'ye geldi Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları için Kocaeli'ye geldi.

Bakan Varank, elektrikli araç yarışları için Kocaeli'ye geldi

KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları için Kocaeli'ye geldi. Öğrencilerin isteği üzerine araçlara imza atan Bakan Varank, daha sonra üniversiteler arası yarışmanın startını verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TOSFED Yarış Pistinde, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen "Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına" katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Bakan Varank, daha sonra gençlerle birlikte fotoğraf çektirdi. Öğrencilerin talebi üzerine araçlara imzasını atan Varank, daha sonra üniversiteler arası düzenlenen yarışmanın startını verdi.

"Liselilerin bu kadar ilgi göstermesinden memnunuz"

TÜBİTAK Elektrikli Araçlar Yarışmasının son gününde olduğuna değinen Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, "Biliyorsunuz TÜBİTAK 16 senedir bu yarışları düzenliyor ama son dönemde bu yarışmalarımızı TEKNOFEST çatısı altında diğer bütün organizasyonlarla beraber gerçekleştiriyoruz. TÜBİTAK'ın elektrikli araç yarışları aslında bir hız yarışması değil, bir verimlilik yarışması. Burada öğrencilerimizin kendi tasarlayıp ürettikleri araçlarla en az enerjiyi harcayıp, en fazla mesafe gitmelerini ölçmüş oluyoruz. Bu seneki yeniliklerimizden bir tanesi de liselerin bu yarışmalara katılıyor oluşu. Geçmişte sadece üniversitelerin katıldığı, üniversite öğrencilerinin ekiplerini kurarak kendi ürettikleri araçlarla katıldığı bu yarışmaya artık lise talebeleri de katılıyor. Liselilerin de bu kadar ilgi göstermesinden memnunuz" dedi.

"50 bine yakın takım 35 farklı kategoride yarışmalara başvurdu"

TEKNOFEST kapsamında 35 kategoride yarışmalar düzenlediklerini ifade eden Bakan Varank, "Bu kategorinin çok farklı alanları var. Buradaki amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğin teknolojilerine yatkınlık sağlamaları, çalışma yapmaları. Bu yarışmalarla takım ruhunu öğrenmeleri ve bu sayede ilerde başarılı bir mühendis, başarılı birer bilim insanı olmaları. Bu sene TEKNOFEST bütün heyecanı ile devam ediyor. 50 bine yakın takım 35 farklı kategoride yarışmalara başvurdu. Elektrikli araçlara da 200 takımımız başvurdu. İlgi çok büyük, şu anda final yarışları yapılıyor. İnşallah bu yarışmaların hediyelerini de biz TEKNOFEST'de kendilerine takdim etmiş olacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal