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Bakan Varank, ekonomik güven endeksindeki yükselişi değerlendirdi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonomik güven endeksinin haziranda yükselişini sürdürdüğünü belirterek "Reel kesim başta olmak üzere, endeksin tüm alt kalemlerinde güçlü bir canlanma var. Bu gidişatın giderek daha fazla güç kazanması ve kalıcı bir hale gelmesini hedefliyoruz.

Bakan Varank, ekonomik güven endeksindeki yükselişi değerlendirdi Açıklaması
29.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:25

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonomik güven endeksinin haziranda yükselişini sürdürdüğünü belirterek "Reel kesim başta olmak üzere, endeksin tüm alt kalemlerinde güçlü bir canlanma var. Bu gidişatın giderek daha fazla güç kazanması ve kalıcı bir hale gelmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomik güven endeksindeki artışa dikkati çekti.

Endeksin haziranda yüzde 19,1'lik artışla yükselişini sürdürdüğüne işaret eden Varank, "Reel kesim başta olmak üzere, endeksin tüm alt kalemlerinde güçlü bir canlanma var. Bu gidişatın giderek daha fazla güç kazanması ve kalıcı bir hale gelmesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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