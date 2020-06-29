Bakan Varank: Ekonomik Güven Endeksi, yüzde 19,1'lik artışla yükselişi sürdürdü SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ekonomik Güven Endeksi'nin haziran ayında yüzde 19,1'lik artışla yükselişini sürdürdüğünü bildirdi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ekonomik Güven Endeksi'nin haziran ayında yüzde 19,1'lik artışla yükselişini sürdürdüğünü bildirdi.

Bakan Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik Güven Endeksi Haziran'da yüzde 19,1'lik artışla yükselişini sürdürdü. Reel kesim başta olmak üzere, endeksin tüm alt kalemlerinde güçlü bir canlanma var. Bu gidişatın giderek daha fazla güç kazanması ve kalıcı bir hale gelmesini hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA