Bakan Varank: "Ekonomi ve hukuk alanındaki reform irademiz ve sanayicimizin gayretiyle kaliteli ve istikrarlı büyüme hedefimizi sürdüreceğiz."
12.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:35
Bakan Varank: "Ekonomi ve hukuk alanındaki reform irademiz ve sanayicimizin gayretiyle kaliteli ve istikrarlı büyüme hedefimizi sürdüreceğiz.
Bakan Varank: "Ekonomi ve hukuk alanındaki reform irademiz ve sanayicimizin gayretiyle kaliteli ve istikrarlı büyüme hedefimizi sürdüreceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır