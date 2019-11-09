09.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:18

Bakan Varank, dünyanın ilk lisanslı kuru kayısı deposunun temel atma törenine katıldı

Bakan Varank:

"13 milyon avroluk yatırım yapacağız"

Bakan Varank'tan İmamoğlu'na eleştiri

MALATYA - Dünyanın ilk lisanslı kuru kayısı deposunun temeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katılımı ile atıldı. Bakan Varank, 13 milyon Avro'luk yatırım ile kayısı ihracatında daimi üstünlük elde edileceğini belirtti.

Bakan Varank, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da eleştirerek, "Bir belediye başkanı temel atmama töreni gerçekleştirdi İstanbul'da. İnsana derler ki bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Eğer temel atmayacaksan bunun törenini yapıp kimlere hangi imkanları peşkeş çekiyorsun" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Birliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyanın ilk lisanslı kuru kayısı deposunun demeli Malatya'da düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya için son derece kritik bir yatırımın temelini atmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Şehrimize dünyanın ilk lisanslı kuru kayısı depoculuğunu kazandırıyoruz" dedi. Malatya'nın dünya yaş kayısı üretiminde yüzde 17, kuru kayısı üretiminin de ise yüzde 74'lük pay sahibi olduğunu belirten Varank, "Kayısı da dünya ihracatının yüzde 60'dan fazlası bu şehirden yapılıyor. Ülkemiz açısında da stratejik bir ürünümüz kayısı. Buraya 13 milyon Avro'luk yatırım yapılacak. Bunun yüzde 85'i AB fonlarından, yüzde 15'lik kısmı ise bakanlığımızın bütçesinden karşılanıyor" ifadelerine yer verdi.

AB ve Türkiye arasındaki mali işbirliği kapsamında 12 yıldır rekabetçi sektörler programını uyguladıklarını ifade eden Varank, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte, bölgesel kalkınma konusu artık Bakanlığımız görev ve sorumluluğunda. Topyekün kalkınmış bir Türkiye hedefimiz var. Bunun için bölgelerimizin potansiyelini değerlendiriyor, büyümeye ve kalkınmaya katkılarını en yüksek seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Temelini attığımız lisanslı depo da bu amaca hizmet eden bir çalışma. Bugüne kadar Giresun'da fındık, Şanlıurfa'da pamuk ve hububat alanında 3 farklı lisanslı depoya 30 Milyon Avro yatırım yaptık" dedi.

Malatya'ya kazandıracakları bu yatırım ile kuru kayısının arz süresinin uzatılacağını kaydeden Varank, "Kayısının ortak kullanıma uygun bir şekilde işlenmesi ve paketlenmesi için gerekli makine ve ekipman burada yer alacak. Böylelikle, KOBİ'ler arasındaki işbirliğini ve KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Kuracağımız tesisteki elektrik ihtiyacının yüzde 40'ı, güneş enerjisiyle karşılanacak. Burada yine, ürün standardizasyonunu sağlamak üzere, gerekli test ve analizlerin yapılabileceği bir laboratuvar da kuracağız" şeklinde konuştu.

Lisanslı depoculukla kuru kayısı borsasını da hayata geçireceklerini dile getiren Varank, "Elektronik ürün senetleriyle, kuru kayısı ticaretini kolaylaştıracağız. Bu senetler sayesinde ürün teminat olarak kullanılabilecek, nakde çevrilebilecek ve üreticilerin nakit ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılanabilecek. Senet sahipleri ürünleri hakkında güncel bilgi ve kontrol imkanına erişecek, böylelikle de ticari işlemler güvenli, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülecek. Hiç şüphe yok ki bu yatırım hem Malatya'ya hem de ülkemize katma değer olarak misliyle dönecek. İhracatında dünya lideri olduğumuz kuru kayısıda, daimi bir üstünlük elde edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Malatya'yı sadece bölgesinde değil Türkiye'de de parlayan bir yıldız haline getireceklerini dile getiren Bakan Varank, sanayi alt yapısını gündemdeki teknolojik değişimleri de göz önünde tutarak dijital dönüşümle ayağa kaldırmaya kararlı olduklarını söyledi.

Bakan Varank, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da eleştirerek, "Biz bugün burada bir temel atma töreni düzenliyoruz, çok önemli bir yatırım. Ama malumunuz olmuştur. Bir belediye başkanı temel atmama töreni gerçekleştirdi İstanbul'da. İnsana derler ki 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' eğer temel atmayacaksan bunun törenini yapıp kimlere hangi imkanları peşkeş çekiyorsun diyorum. Biz temel atıyoruz, çalışıyoruz gayret ediyoruz ve halkımızın ihtiyaçlarını gidermek için hükümetimizle birlikte büyük bir gayret gösteriyoruz. İşleyen demir ışıldar, temel atmayarak bir netice elde edemezsiniz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk projesinin temeli atıldı.

Kaynak: İHA